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16.03.2020г.

Как купить квартиру в Пензе не выходя из дома

16.03.2020, 19:39
В регионе объявлен режим повышенной готовности из-за коронавируса. Жителям региона рекомендовано не посещать места массового скопления людей. Один из крупнейших застройщиков региона предложил потенциальным новосёлам новую услугу. Желающих купить квартиры от группы компаний «Территория жизни» теперь консультируют виртуально.

 

«Сегодня у людей две главные темы обсуждения: «к чему приведёт падение цены на нефть» и «опасность коронавируса». С одной стороны нам советуют лишний раз не выходить из дома, с другой стороны экономическая ситуация в мире и стране подталкивает к принятию быстрых решений. Очевидно, что квартиры после падение цен на нефть и ослабление рубля подорожают. Чтобы как-то успокоить людей мы приняли антикризисные и одновременно антивирусные меры: во-первых, заморозили цены на квартиры в ЖК «Арбековская застава» до 31 марта, а во-вторых, предоставили тем, кто следует рекомендациям Минздрава, возможность проконсультировать посредством видеозвонка», - рассказывает директор по маркетингу и продвижению ГК «Территория жизни» Микаил Намазов.



Схема онлайн- консультации проста. Потенциальный новосёл звонит в контакт-центр застройщика, указывает в какой день и в какое время ему удобно принять звонок. В назначенный час менеджер ГК «Территории жизни» посредством месенджера или социальных сетей связывается с клиентом, выясняет его потребности и проводит экскурсию по шоурумам. Таким образом, потенциальный новосёл может получить представление о планировках smart-квартир и рассмотреть варианты отделки. Попутно клиент имеет возможность задавать менеджеру интересующие вопросы и незамедлительно получать на них ответы.



«Если клиент определился с выбором уже в ходе первичной консультации, то он может, не выходя из дома, забронировать одну из квартир в ЖК «Арбековская зстава» на сайте. Бесплатная бронь фиксирует выбор и стоимость квартиры на 5 дней, платная – на 20. Для подписания договора будущему новосёлу нужно будет приехать в офис продаж. Но вот ехать от нас в МФЦ не пидётся, ведь регистрацию мы можем провести прямо в офисе. В нём мы тоже усилили «антивирусные» меры по профилактике простудных заболеваний: стали чаще проветривать клиентский офис и проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств», - говорит руководитель отдела продаж ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.



Добавим, что желающие купить квартиру в ЖК «Арбековская застава» могут посетить виртуальный шоурум на сайте застройщика. Записаться онлайн и оффлайн-консультацию можно по телефону отдела продаж: + 7 (8412) 203-000.
 

Источник фотографии: фото предоставлено ГК «Территория жизни»
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16.03.2020 21:10
«Не нужно паники»: пензенцев призывают не скупать массово продукты в магазинах
16.03.2020 18:12
Отказались от аборта. В Пензенской области сохранили жизнь более 300 малышам
13.03.2020 17:16
Ночной подвох. Пензенец рассказал о своем мужском увлечении
13.03.2020 12:34
Директор Нижнеломовского техникума прокомментировал обрушение части общежития
13.03.2020 10:57
Стало известно, как будут выглядеть арт-объекты в Пензе к 9 Мая
11.03.2020 17:31
Дмитриенко: Большинство россиян ассоциирует успехи страны с действующим президентом
11.03.2020 10:49
Ольга Семенеева стала главным редактором «Нашей Пензы»
11.03.2020 09:19
В Пензе мимозу продают за 999 рублей
06.03.2020 15:22
Мастерские WorldSkills и мини-отель на колесах: беседа с пензенскими «Мастерами гостеприимства»
06.03.2020 12:11
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
06.03.2020 09:39
Что думают об обращении «господин» в мичуринской школе? Журналисты выехали на место
04.03.2020 13:54
Пензенский атаман высказался о применении слова «господин» к учителю
04.03.2020 11:12
Избавиться от старых вещей и найти новых друзей: в Пензе прошла вторая своп-вечеринка
01.03.2020 14:28
Елка со свежей рыбой. В зоопарке Пензы отметили Международный день белого мишки
01.03.2020 09:13
Представитель КПРФ сорвал рабочее совещание в администрации – Сергей Козин
29.02.2020 15:51
Стало известно о появлении второго авиарейса из Пензы в Сочи
29.02.2020 12:27
Глава ДепСМИ рассказала в правительстве о новшествах медиахолдинга «Экспресс»
27.02.2020 13:12
Долг МУП «Спецбюро» хотят погасить за счет увеличения уставного капитала
26.02.2020 17:35
В Пензе начался допрос свидетелей по делу впавшей в кому после родов девушки
26.02.2020 15:04
Масленица в Пензе. Полная программа мероприятий
25.02.2020 18:03
Как МУП «Спецбюро» дошло до ручки?
19.02.2020 16:15
Почему в Пензе близкое окружение губернатора поливают грязью?
17.02.2020 14:51
Как в январе изменились цены на бензин в Пензе? Мониторинг
17.02.2020 08:02
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15.02.2020 17:02
Навязчивая реклама по телефону незаконна
15.02.2020 11:16
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