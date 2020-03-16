Как купить квартиру в Пензе не выходя из дома

«Сегодня у людей две главные темы обсуждения: «к чему приведёт падение цены на нефть» и «опасность коронавируса». С одной стороны нам советуют лишний раз не выходить из дома, с другой стороны экономическая ситуация в мире и стране подталкивает к принятию быстрых решений. Очевидно, что квартиры после падение цен на нефть и ослабление рубля подорожают. Чтобы как-то успокоить людей мы приняли антикризисные и одновременно антивирусные меры: во-первых, заморозили цены на квартиры в ЖК «Арбековская застава» до 31 марта, а во-вторых, предоставили тем, кто следует рекомендациям Минздрава, возможность проконсультировать посредством видеозвонка», - рассказывает директор по маркетингу и продвижению ГК «Территория жизни» Микаил Намазов.





Схема онлайн- консультации проста. Потенциальный новосёл звонит в контакт-центр застройщика, указывает в какой день и в какое время ему удобно принять звонок. В назначенный час менеджер ГК «Территории жизни» посредством месенджера или социальных сетей связывается с клиентом, выясняет его потребности и проводит экскурсию по шоурумам. Таким образом, потенциальный новосёл может получить представление о планировках smart-квартир и рассмотреть варианты отделки. Попутно клиент имеет возможность задавать менеджеру интересующие вопросы и незамедлительно получать на них ответы.





«Если клиент определился с выбором уже в ходе первичной консультации, то он может, не выходя из дома, забронировать одну из квартир в ЖК «Арбековская зстава» на сайте. Бесплатная бронь фиксирует выбор и стоимость квартиры на 5 дней, платная – на 20. Для подписания договора будущему новосёлу нужно будет приехать в офис продаж. Но вот ехать от нас в МФЦ не пидётся, ведь регистрацию мы можем провести прямо в офисе. В нём мы тоже усилили «антивирусные» меры по профилактике простудных заболеваний: стали чаще проветривать клиентский офис и проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств», - говорит руководитель отдела продаж ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.





Добавим, что желающие купить квартиру в ЖК «Арбековская застава» могут посетить виртуальный шоурум на сайте застройщика. Записаться онлайн и оффлайн-консультацию можно по телефону отдела продаж: + 7 (8412) 203-000.

