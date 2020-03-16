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16.03.2020г.

Коронавирус скорректировал работу пензенских турагентств

16.03.2020, 19:34
С 16 марта в России временно ограничено авиасообщение со всеми странами ЕС, Норвегией и Швейцарией за исключением рейсов из Москвы в столицы этих государств и обратно. С этого дня запрет на въезд действует в Колумбии, Литве и Эстонии: некоторые страны приостановили выдачу виз, в Марокко и Латвии отменены все международные перевозки. Подобные меры уже внесли коррективы в работу и пензенских турагентств и туроператоров, и вызывали немало вопросов у тех, кто в ближайшее время собирается в отпуск.

Его географии перемещения может позавидовать заядлый путешественник. Коронавирус передвигается по миру с высокой скоростью. И действительно, для него будто не существует никаких границ. Только за последние сутки новые случаи заражения выявлены на девяти территориях. Итого - в 143 странах мира. И теперь те, кто планировали свой отпуск заграницей в смятении: стоит ли рисковать или лучше переждать?

Сложная эпидемическая обстановка, связанная с распространением коронавируса, отпугнула 90% путешественников. Оно и понятно: в Европе появился свой собственный пандемический очаг. С 15 марта по 15 апреля на территории каждой страны введены свои меры предосторожности: запрет на посещение музеев, кафе, театров и ресторанов. В свою очередь Ростуризм также выпустил несколько памяток, в которых рекомендовал путешественникам отказаться от поездок в Китай, Южную Корею, Иран и Италию.

«Мы, конечно, пониманием, что все сейчас в одной и той же ситуации. Человек может выбрать другое направление, попадающее под сроки поездки, таких пока достаточно много осталось, среди них - Куба, Доминикана, ОАЭ и Бахрейн. Если эта альтернатива его не устраивает, клиентам могут предложить перенести эти денежные средства, чтобы воспользоваться ими в течение года», - рассказала директор туристического агентства Ирина Солуданова.

В турагентствах признаются: спрос не просто упал, - бронирований последние несколько недель нет. Кроме этого, специалисты уточнили: Италия была одним из самых популярных направлений у пензенцев, поэтому почти по всем путевкам туроператоры уже произвели возврат средств. Судя по рассказам горожан, они хотят провести свой отпуск в России.

Альтернативные варианты отдыха на территории нашей страны у туристических агентств уже подготовлены. Специалисты ждут особого спроса на предстоящее лето. Да и пензенцы уже стали интересоваться вариантами путевок в Краснодарский край, Ленинградскую и Калининградскую области и на Байкал, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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16.03.2020 21:10
«Не нужно паники»: пензенцев призывают не скупать массово продукты в магазинах
16.03.2020 18:12
Отказались от аборта. В Пензенской области сохранили жизнь более 300 малышам
13.03.2020 17:16
Ночной подвох. Пензенец рассказал о своем мужском увлечении
13.03.2020 12:34
Директор Нижнеломовского техникума прокомментировал обрушение части общежития
13.03.2020 10:57
Стало известно, как будут выглядеть арт-объекты в Пензе к 9 Мая
11.03.2020 17:31
Дмитриенко: Большинство россиян ассоциирует успехи страны с действующим президентом
11.03.2020 10:49
Ольга Семенеева стала главным редактором «Нашей Пензы»
11.03.2020 09:19
В Пензе мимозу продают за 999 рублей
06.03.2020 15:22
Мастерские WorldSkills и мини-отель на колесах: беседа с пензенскими «Мастерами гостеприимства»
06.03.2020 12:11
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
06.03.2020 09:39
Что думают об обращении «господин» в мичуринской школе? Журналисты выехали на место
04.03.2020 13:54
Пензенский атаман высказался о применении слова «господин» к учителю
04.03.2020 11:12
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01.03.2020 14:28
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01.03.2020 09:13
Представитель КПРФ сорвал рабочее совещание в администрации – Сергей Козин
29.02.2020 15:51
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29.02.2020 12:27
Глава ДепСМИ рассказала в правительстве о новшествах медиахолдинга «Экспресс»
27.02.2020 13:12
Долг МУП «Спецбюро» хотят погасить за счет увеличения уставного капитала
26.02.2020 17:35
В Пензе начался допрос свидетелей по делу впавшей в кому после родов девушки
26.02.2020 15:04
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25.02.2020 18:03
Как МУП «Спецбюро» дошло до ручки?
19.02.2020 16:15
Почему в Пензе близкое окружение губернатора поливают грязью?
17.02.2020 14:51
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17.02.2020 08:02
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15.02.2020 17:02
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15.02.2020 11:16
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