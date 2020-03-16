Коронавирус скорректировал работу пензенских турагентств

С 16 марта в России временно ограничено авиасообщение со всеми странами ЕС, Норвегией и Швейцарией за исключением рейсов из Москвы в столицы этих государств и обратно. С этого дня запрет на въезд действует в Колумбии, Литве и Эстонии: некоторые страны приостановили выдачу виз, в Марокко и Латвии отменены все международные перевозки. Подобные меры уже внесли коррективы в работу и пензенских турагентств и туроператоров, и вызывали немало вопросов у тех, кто в ближайшее время собирается в отпуск.

Его географии перемещения может позавидовать заядлый путешественник. Коронавирус передвигается по миру с высокой скоростью. И действительно, для него будто не существует никаких границ. Только за последние сутки новые случаи заражения выявлены на девяти территориях. Итого - в 143 странах мира. И теперь те, кто планировали свой отпуск заграницей в смятении: стоит ли рисковать или лучше переждать?

Сложная эпидемическая обстановка, связанная с распространением коронавируса, отпугнула 90% путешественников. Оно и понятно: в Европе появился свой собственный пандемический очаг. С 15 марта по 15 апреля на территории каждой страны введены свои меры предосторожности: запрет на посещение музеев, кафе, театров и ресторанов. В свою очередь Ростуризм также выпустил несколько памяток, в которых рекомендовал путешественникам отказаться от поездок в Китай, Южную Корею, Иран и Италию.

«Мы, конечно, пониманием, что все сейчас в одной и той же ситуации. Человек может выбрать другое направление, попадающее под сроки поездки, таких пока достаточно много осталось, среди них - Куба, Доминикана, ОАЭ и Бахрейн. Если эта альтернатива его не устраивает, клиентам могут предложить перенести эти денежные средства, чтобы воспользоваться ими в течение года», - рассказала директор туристического агентства Ирина Солуданова.

В турагентствах признаются: спрос не просто упал, - бронирований последние несколько недель нет. Кроме этого, специалисты уточнили: Италия была одним из самых популярных направлений у пензенцев, поэтому почти по всем путевкам туроператоры уже произвели возврат средств. Судя по рассказам горожан, они хотят провести свой отпуск в России.

Альтернативные варианты отдыха на территории нашей страны у туристических агентств уже подготовлены. Специалисты ждут особого спроса на предстоящее лето. Да и пензенцы уже стали интересоваться вариантами путевок в Краснодарский край, Ленинградскую и Калининградскую области и на Байкал, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.