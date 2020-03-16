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16.03.2020г.

В Пензе прошел отбор на кубок России по перетягиванию каната

16.03.2020, 20:28
В физкультурно-оздоровительном комплексе «Звезда» прошел чемпионат Пензенской области по перетягиванию каната. Для спортсменов эти соревнования стали отборочными на кубок России, который пройдет в Екатеринбурге (0+).

Восемь человек должны работать как единый отлаженный механизм. На чемпионате области перетягивание каната из народной забавы превращается в настоящий вид спорта. Кстати, в начале XX века он входил в программу Олимпийских игр, но затем был исключен. Для большинства представителей этой дисциплины перетягивание каната - все-таки хобби, но, несмотря на это, в преддверии турнира все нашли время для того, чтобы подготовиться.

«Для этого недостаточно одного-двух дней, поэтому мы на предприятии в принципе уделяем внимание спорту. Занимаемся, в том числе – силовыми нагрузками, а тянуть канат начинаем примерно за две недели до начала соревнований», - рассказал участник чемпионата Вячеслав Фалейчик.

По сравнению с предыдущим годом количество команд заметно выросло. Среди них – представители промышленных предприятий и высших учебных заведений. Кроме того, стало больше коллективов из районов области. Соревнования проводили среди мужчин, женщин, а также в миксте. Самой тяжелой стала весовая категория «720+» с ограничением до тонны у мужчин.

«Мы соревнуемся по современным стандартам, которые сейчас сводятся к уменьшению массы участников. Тяжеловесы сейчас вообще не выступают в международных соревнованиях. Но мы, чтобы данная дисциплина развивалась в области, ввели категорию «720+» с ограничением до тонны», - сказал президент федерации перетягивания каната Пензенской области Вениамин Африканов.

«Этим видом спорта можно заниматься и на свежем воздухе, и в помещении, поэтому, самое главное, - это командная борьба, командный дух, который способствует сплочению людей и их физическому развитию», - отметил заместитель председателя правительства Пензенской области Валерий Савин.

Лучшие команды региона смогут проявить себя на более высоком уровне. Эти соревнования стали отборочными на кубок России по перетягиванию каната, который пройдет в мае в Екатеринбурге, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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16.03.2020 18:12
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13.03.2020 17:16
Ночной подвох. Пензенец рассказал о своем мужском увлечении
13.03.2020 12:34
Директор Нижнеломовского техникума прокомментировал обрушение части общежития
13.03.2020 10:57
Стало известно, как будут выглядеть арт-объекты в Пензе к 9 Мая
11.03.2020 17:31
Дмитриенко: Большинство россиян ассоциирует успехи страны с действующим президентом
11.03.2020 10:49
Ольга Семенеева стала главным редактором «Нашей Пензы»
11.03.2020 09:19
В Пензе мимозу продают за 999 рублей
06.03.2020 15:22
Мастерские WorldSkills и мини-отель на колесах: беседа с пензенскими «Мастерами гостеприимства»
06.03.2020 12:11
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
06.03.2020 09:39
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04.03.2020 13:54
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01.03.2020 14:28
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19.02.2020 16:15
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