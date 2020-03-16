В Пензе прошел матч по хоккею на Кубок губернатора среди студентов

Финальная точка сезона в противостоянии студенческих команд. В спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» во второй раз прошел матч за Кубок губернатора по хоккею. За главный трофей сражались сборные Пензенского государственного университета и университета архитектуры и строительства.

Пустые трибуны - нечастое явление в студенческом хоккее, однако борьба с коронавирусом вносит свои коррективы, поэтому со скамейки запасных очень хорошо были слышны подсказки партнеров и тренеров хоккеистов Пензенского государственного университета и университета архитектуры и строительства. Как и год назад команды этих вузов сразились за Кубок губернатора по хоккею. В качестве болельщиков - ректоры и первые лица региона.

«Спасибо за прекрасный матч. За вас очень переживали ректоры, а мы с коллегами болели за красивую игру и получили от этого огромное удовольствие», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.



Матч получился очень напряженным. Студенты ПГУ рассчитывали взять реванш за поражение на универсиаде. Но несмотря на настрой на протяжении всей игры командам не удавалось поразить ворота друг друга - где-то спасали вратари и защитники, а где-то просто везло. За пять минут до конца судья не засчитал гол «строителей», и все решили буллиты. Два точных броска Федора Соловьева все-таки принесли победу сборной ПГУАС, а вместе с тем и звание безоговорочно лучшей студенческой команды в 2020 году.

«Раньше на тренировках отрабатывал такие броски, поэтому решил, что буду так бить. Хорошо, что все так получилось», - рассказал Федор Соловьев.

Напомним, что игроки именно этих двух команд составят костяк сборной Пензенской области, которая выступит на окружном студенческом хоккейном турнире (0+), который пройдет в Казани, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.