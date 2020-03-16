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16.03.2020г.

В Пензе прошел матч по хоккею на Кубок губернатора среди студентов

16.03.2020, 21:36
Финальная точка сезона в противостоянии студенческих команд. В спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» во второй раз прошел матч за Кубок губернатора по хоккею. За главный трофей сражались сборные Пензенского государственного университета и университета архитектуры и строительства.

Пустые трибуны - нечастое явление в студенческом хоккее, однако борьба с коронавирусом вносит свои коррективы, поэтому со скамейки запасных очень хорошо были слышны подсказки партнеров и тренеров хоккеистов Пензенского государственного университета и университета архитектуры и строительства. Как и год назад команды этих вузов сразились за Кубок губернатора по хоккею. В качестве болельщиков - ректоры и первые лица региона.

«Спасибо за прекрасный матч. За вас очень переживали ректоры, а мы с коллегами болели за красивую игру и получили от этого огромное удовольствие», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Матч получился очень напряженным. Студенты ПГУ рассчитывали взять реванш за поражение на универсиаде. Но несмотря на настрой на протяжении всей игры командам не удавалось поразить ворота друг друга - где-то спасали вратари и защитники, а где-то просто везло. За пять минут до конца судья не засчитал гол «строителей», и все решили буллиты. Два точных броска Федора Соловьева все-таки принесли победу сборной ПГУАС, а вместе с тем и звание безоговорочно лучшей студенческой команды в 2020 году.

«Раньше на тренировках отрабатывал такие броски, поэтому решил, что буду так бить. Хорошо, что все так получилось», - рассказал Федор Соловьев.

Напомним, что игроки именно этих двух команд составят костяк сборной Пензенской области, которая выступит на окружном студенческом хоккейном турнире (0+), который пройдет в Казани, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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16.03.2020 21:10
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16.03.2020 18:12
Отказались от аборта. В Пензенской области сохранили жизнь более 300 малышам
13.03.2020 17:16
Ночной подвох. Пензенец рассказал о своем мужском увлечении
13.03.2020 12:34
Директор Нижнеломовского техникума прокомментировал обрушение части общежития
13.03.2020 10:57
Стало известно, как будут выглядеть арт-объекты в Пензе к 9 Мая
11.03.2020 17:31
Дмитриенко: Большинство россиян ассоциирует успехи страны с действующим президентом
11.03.2020 10:49
Ольга Семенеева стала главным редактором «Нашей Пензы»
11.03.2020 09:19
В Пензе мимозу продают за 999 рублей
06.03.2020 15:22
Мастерские WorldSkills и мини-отель на колесах: беседа с пензенскими «Мастерами гостеприимства»
06.03.2020 12:11
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
06.03.2020 09:39
Что думают об обращении «господин» в мичуринской школе? Журналисты выехали на место
04.03.2020 13:54
Пензенский атаман высказался о применении слова «господин» к учителю
04.03.2020 11:12
Избавиться от старых вещей и найти новых друзей: в Пензе прошла вторая своп-вечеринка
01.03.2020 14:28
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01.03.2020 09:13
Представитель КПРФ сорвал рабочее совещание в администрации – Сергей Козин
29.02.2020 15:51
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29.02.2020 12:27
Глава ДепСМИ рассказала в правительстве о новшествах медиахолдинга «Экспресс»
27.02.2020 13:12
Долг МУП «Спецбюро» хотят погасить за счет увеличения уставного капитала
26.02.2020 17:35
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26.02.2020 15:04
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25.02.2020 18:03
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19.02.2020 16:15
Почему в Пензе близкое окружение губернатора поливают грязью?
17.02.2020 14:51
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17.02.2020 08:02
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15.02.2020 17:02
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