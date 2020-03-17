Пензячка пожаловалась Мутовкину на отсутствие около дома света

Так, по-прежнему остается злободневной тема освещенности улиц. Жительница частного сектора в районе берега реки Суры пожаловалась на то, что во время ремонта единственную световую опору в окрестностях ее дома и вовсе снесли.



«Если этой светоточки нет на балансе Департамента ЖКХ, либо она не прописана в контракте с горэлектросетью, значит, она самовольная, поэтому ее и убрали. Сейчас не будем спорить, а уточним все по этой ситуации. Если будет необходимость в светоточке, то включим ее в программу», - сказал Владимир Мутовкин.

Также на прием к главе города обратились жительницы дома на улице Суворова, которые пытаются создать ТСЖ. Однако руководители управляющей компании, по словам женщин, якобы препятствуют этому процессу. Чтобы разобраться в ситуации, Владимир Мутовкин решил выехать на место, побеседовать с жителями и представителями сферы ЖКХ, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.