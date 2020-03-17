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17.03.2020г.

В Пензе прошли соревнования по легкой атлетике среди ветеранов

16.03.2020, 23:27

В Пензе прошел чемпионат России по легкой атлетике среди ветеранов. В соревнованиях приняли участие спортсмены старше 35 лет. Они смогли продемонстрировать свое мастерство в 15 видах программы.

Виктор Семенов ушел со старта в общей группе, но всего через круг стало понятно, что другие спортсмены не могут выдержать его темп. Это и не удивительно, ведь за плечами у него - чемпионаты России, мира, а также участие в Олимпиаде 1976 года. В 2020-м он перешел в новую ветеранскую категорию «Для спортсменов 70-74 лет». Несмотря на возраст, ему до сих пор не приходится искать мотивацию для занятий спортом.

«Когда несколько дней ничем не занимаюсь, я невольно переодеваюсь и выхожу на тренировку. Организм сам тянется к этому», - рассказал он.

Спортсменов разделили на возрастные группы, начиная с 35, с интервалом в пять лет. А вот возраст самого старшего о участника в 2020 году стал рекордным. Впервые в истории ветеранских чемпионатов России по легкой атлетике на дистанцию вышел мужчина, которому 90 лет. Он пробежал 60, 200 и 400 метров.

«Через каждые пять лет спортсмен переходит в новую категорию к своему возрасту. И он может снова начать обновление своих достижений. Это очень важно», - сказал председатель комиссии ветеранов всероссийской федерации легкой атлетики Юрий Чирков.

 

Стоит отметить, что несмотря победу на чемпионате России, лучшие атлеты не смогут выступить на всемирных соревнованиях. Ограничения, наложенные на всероссийскую федерацию легкой атлетики, распространяются и на ветеранов. Однако никто не бросит заниматься спортом, ведь главное для них - совсем не медали.

«Думаю, им важна движущая сила, жизнь. Такие соревнования необходимы. Тем более, что за рубежом они популярны, часто проводятся и на них выступают много участников», - рассказал судья чемпионата Алексей Воеводин.

Участниками соревнований стали 370 человек из 47 регионов России. Они соревновались на семи беговых дистанциях, а также боролись за медали в спортивной ходьбе, прыжках в высоту и длину, толкании ядра и пятиборье, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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16.03.2020 21:10
«Не нужно паники»: пензенцев призывают не скупать массово продукты в магазинах
16.03.2020 18:12
Отказались от аборта. В Пензенской области сохранили жизнь более 300 малышам
13.03.2020 17:16
Ночной подвох. Пензенец рассказал о своем мужском увлечении
13.03.2020 12:34
Директор Нижнеломовского техникума прокомментировал обрушение части общежития
13.03.2020 10:57
Стало известно, как будут выглядеть арт-объекты в Пензе к 9 Мая
11.03.2020 17:31
Дмитриенко: Большинство россиян ассоциирует успехи страны с действующим президентом
11.03.2020 10:49
Ольга Семенеева стала главным редактором «Нашей Пензы»
11.03.2020 09:19
В Пензе мимозу продают за 999 рублей
06.03.2020 15:22
Мастерские WorldSkills и мини-отель на колесах: беседа с пензенскими «Мастерами гостеприимства»
06.03.2020 12:11
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
06.03.2020 09:39
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04.03.2020 13:54
Пензенский атаман высказался о применении слова «господин» к учителю
04.03.2020 11:12
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01.03.2020 14:28
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01.03.2020 09:13
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29.02.2020 15:51
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29.02.2020 12:27
Глава ДепСМИ рассказала в правительстве о новшествах медиахолдинга «Экспресс»
27.02.2020 13:12
Долг МУП «Спецбюро» хотят погасить за счет увеличения уставного капитала
26.02.2020 17:35
В Пензе начался допрос свидетелей по делу впавшей в кому после родов девушки
26.02.2020 15:04
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25.02.2020 18:03
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19.02.2020 16:15
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17.02.2020 14:51
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17.02.2020 08:02
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