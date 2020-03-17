В Пензе прошли соревнования по легкой атлетике среди ветеранов

В Пензе прошел чемпионат России по легкой атлетике среди ветеранов. В соревнованиях приняли участие спортсмены старше 35 лет. Они смогли продемонстрировать свое мастерство в 15 видах программы.

Виктор Семенов ушел со старта в общей группе, но всего через круг стало понятно, что другие спортсмены не могут выдержать его темп. Это и не удивительно, ведь за плечами у него - чемпионаты России, мира, а также участие в Олимпиаде 1976 года. В 2020-м он перешел в новую ветеранскую категорию «Для спортсменов 70-74 лет». Несмотря на возраст, ему до сих пор не приходится искать мотивацию для занятий спортом.

«Когда несколько дней ничем не занимаюсь, я невольно переодеваюсь и выхожу на тренировку. Организм сам тянется к этому», - рассказал он.

Спортсменов разделили на возрастные группы, начиная с 35, с интервалом в пять лет. А вот возраст самого старшего о участника в 2020 году стал рекордным. Впервые в истории ветеранских чемпионатов России по легкой атлетике на дистанцию вышел мужчина, которому 90 лет. Он пробежал 60, 200 и 400 метров.

«Через каждые пять лет спортсмен переходит в новую категорию к своему возрасту. И он может снова начать обновление своих достижений. Это очень важно», - сказал председатель комиссии ветеранов всероссийской федерации легкой атлетики Юрий Чирков.

Стоит отметить, что несмотря победу на чемпионате России, лучшие атлеты не смогут выступить на всемирных соревнованиях. Ограничения, наложенные на всероссийскую федерацию легкой атлетики, распространяются и на ветеранов. Однако никто не бросит заниматься спортом, ведь главное для них - совсем не медали.

«Думаю, им важна движущая сила, жизнь. Такие соревнования необходимы. Тем более, что за рубежом они популярны, часто проводятся и на них выступают много участников», - рассказал судья чемпионата Алексей Воеводин.

Участниками соревнований стали 370 человек из 47 регионов России. Они соревновались на семи беговых дистанциях, а также боролись за медали в спортивной ходьбе, прыжках в высоту и длину, толкании ядра и пятиборье, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.