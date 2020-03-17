На соревнования по плаванию в Пензу съехались более 400 спортсменов

Во дворце спорта «Буртасы» прошел восьмой этап регионального кубка детской лиги плаванию «Поволжье». За медали боролись около 400 ребят из Пензенской, Самарской и Саратовской областей.

Важной особенностью соревнований стало то, что юные пловцы выступали только на коротких дистанциях. Восьмой этап регионального кубка детской лиги плавания «Поволжье» собрал более 400 спортсменов. Большая их часть - представители нашего региона, однако конкуренцию им составили ребята из Самарской и Саратовской областей. Как отмечают специалисты, за время существования этого турнира, его география расширилась даже в масштабах Пензенской области.

«Дело в том, что здесь видно количество районов, которые начинают участвовать в этом кубке. Если раньше, конечно, в этих соревнованиях преобладали ребята из города, то сейчас, спустя пять лет, видно, что очень активно присоединяется область. Все районы, где есть бассейны, выставляют детей и приезжают сюда», - рассказал председатель правления детской лиги плавания «Поволжье» Дмитрий Беляков.

Впереди у ребят - еще три этапа. Лучших спортсменов по итогам сезона наградят летом, сообщает телеканал «Экспресс».