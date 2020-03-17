В Пензе за несоблюдение ПДД привлекли к ответственности 42 пешехода

Сотрудники ГИБДД в Пензе проверили, как пешеходы соблюдают правила дорожного движения. Они провели рейд в одном из оживленных мест города. В ходе профилактической акции выяснилось, что далеко не все пензенцы переходят улицу правильно.

«В результате оперативно-профилактического мероприятия к административной ответственности привлечены 42 пешехода. ГАИ напоминает, что за нарушение ПДД предусмотрено наказание в виде предупреждения или штрафа в размере 500 рублей», - рассказала старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по Пензе Юлия Филатова.

В Государственной инспекции по безопасности дорожного движения напоминают: пешеходы - такие же участники уличного движения, как и автомобилисты. Они обязаны переходить дорогу в строго отведенных местах и только на разрешающий сигнал светофора, а в темное время суток использовать светоотражающие элементы, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.