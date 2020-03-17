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17.03.2020г.

В России могут приостановить строительство дорог из-за коронавируса

17.03.2020, 09:10

Правительство РФ может профинансировать план по борьбе с коронавирусом и его экономическими последствиями за счет инфраструктуры, а именно - переноса расходов по крупным стройкам на более отдаленную перспективу. Об этом «Известиям» рассказали федеральный чиновник и собеседник, близкий к кабмину.

По словам источников, расходы бюджета придется перераспределить из-за изменений в развитии мировой экономики, в частности, снижения спроса на перевозки. Строительство новых дорог не потребуется, пока не восстановится вся экономика.

«Какой будет структура спроса на товары российского экспорта? Когда восстановится Китай? Куда он бросит ресурсы? Сказать пока невозможно. Вряд ли мы в ближайшее время будем возить туда те же металлы или уголь в прежних объемах», — объяснил чиновник.

При этом от отсрочки по выплате дивидендов госкомпаний на полгода, о которой ранее сообщали СМИ, в правительстве отказались. Обсуждение прошло 16 марта у первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Отмечается, что меры поддержки бизнеса будут расширены. Например, налоговые каникулы хотят установить не только для туроператоров и авиакомпаний, но и для ИП-турагентов. Получить отсрочку по выплатам могут и транспортные компании, а также предприятия общепита.

Кроме того, премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минтруду разработать варианты перехода чиновников и сотрудников госкомпаний на дистанционную работу из-за коронавируса, а ФСО — создать безопасную систему проведения онлайн-совещаний.

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16.03.2020 21:10
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16.03.2020 18:12
Отказались от аборта. В Пензенской области сохранили жизнь более 300 малышам
13.03.2020 17:16
Ночной подвох. Пензенец рассказал о своем мужском увлечении
13.03.2020 12:34
Директор Нижнеломовского техникума прокомментировал обрушение части общежития
13.03.2020 10:57
Стало известно, как будут выглядеть арт-объекты в Пензе к 9 Мая
11.03.2020 17:31
Дмитриенко: Большинство россиян ассоциирует успехи страны с действующим президентом
11.03.2020 10:49
Ольга Семенеева стала главным редактором «Нашей Пензы»
11.03.2020 09:19
В Пензе мимозу продают за 999 рублей
06.03.2020 15:22
Мастерские WorldSkills и мини-отель на колесах: беседа с пензенскими «Мастерами гостеприимства»
06.03.2020 12:11
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
06.03.2020 09:39
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04.03.2020 13:54
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04.03.2020 11:12
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01.03.2020 14:28
Елка со свежей рыбой. В зоопарке Пензы отметили Международный день белого мишки
01.03.2020 09:13
Представитель КПРФ сорвал рабочее совещание в администрации – Сергей Козин
29.02.2020 15:51
Стало известно о появлении второго авиарейса из Пензы в Сочи
29.02.2020 12:27
Глава ДепСМИ рассказала в правительстве о новшествах медиахолдинга «Экспресс»
27.02.2020 13:12
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26.02.2020 17:35
В Пензе начался допрос свидетелей по делу впавшей в кому после родов девушки
26.02.2020 15:04
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25.02.2020 18:03
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19.02.2020 16:15
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17.02.2020 14:51
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17.02.2020 08:02
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15.02.2020 17:02
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15.02.2020 11:16
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