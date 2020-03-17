В Пензенской области убили лося

Как сообщает пресс-служба регионального минлесхоза, 15 марта охотоведы и инспекторы в ходе рейда обнаружили мертвого сохатого. Виновника пока что не нашли.

«По данному факту органами полиции проводится проверка на предмет возбуждения уголовного дела», - сообщили в пресс-службе.

За незаконную охоту на лосей предусмотрен штраф до 500 тыс. рублей или лишение свободы до двух лет.

В министерстве напомнили: в январе этого года в Сердобском районе от рук браконьера погиб самец лося.