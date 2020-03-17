17 марта начальник Департамента информационной политики и СМИ Пензенской области Екатерина Шнайдер отмечает день рождения. Ей исполнилось 34 года.

В этот день Екатерина Васильевна принимает поздравления от чиновников, общественников, журналистов. Медиахолдинг «Экспресс» присоединяется к ним и желает начальнику ДепСМИ региона крепкого здоровья, счастья, успешной работы, весеннего настроения!

Екатерина Шнайдер окончила ПГУ по специальности «Связи с общественностью». В 2008 году она начала работать в Гордуме, с 2009-м – в ассоциации «Совет муниципальных образований Пензенской области». Спустя два года возглавила пресс-службу пензенского отделения партии «Единая Россия», затем переехала в столицу, где работала начальником информационно-организационного отдела аппарата уполномоченного по правам человека в Московской области. С 9 августа 2019 года Екатерина Васильевна вступила в должность начальника Департамента информационной политики и СМИ Пензенской области.