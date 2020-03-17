Белозерцев опубликовал в Сети видео о достижениях Пензы в годы войны

Губернатор Иван Белозерцев разместил на своей странице в микроблоге ролик, рассказывающий о трудовых достижениях Пензы в годы Великой Отечественной войны.

Глава региона напомнил, что по инициативе президента Владимира Путина учреждено почетное звание «Город трудовой доблести».

«Оно будет присваиваться городам, жители которых в войну проявили массовый трудовой героизм, обеспечили бесперебойный выпуск военной и иной продукции. Пенза многое сделала для общей Победы», - написал Иван Белозерцев.

В годы войны в Пензенскую область было эвакуировано более 50 промышленных предприятий, в том числе - 13 машиностроительных заводов. Отсюда на фронт отправлялись установки реактивных самолетов, боеприпасы, шинельное сукно, валенки и др. Четверть всех мин, снарядов, изготовленных во время войны, выпущены в Пензе.

По инициативе Президента РФ В.Путина учреждено почетное звание "Город трудовой доблести". Оно будет присваиваться городам, жители которых в войну проявили массовый трудовой героизм, обеспечили бесперебойный выпуск военной и иной продукции. Пенза многое сделала для общей Победы. pic.twitter.com/RfZyu94diN — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) March 16, 2020

Напомним, идею о присвоении Пензе звания «Город трудовой доблести» озвучил губернатор Иван Белозерцев. Ее поддержали более 30 общественных организаций. В региональном ЗакСобре решено направить ходатайство о присвоении звания президенту.