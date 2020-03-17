В Арбеково машина такси превратилась в груду металла, снеся ограждение

В Сети появились фотографии разбитой машины. Пензенец рассказал, что инцидент произошел утром 17 марта в Арбеково.

Мужчина опубликовал снимки в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что сделал фото в шесть часов утра. Покореженный автомобиль с логотипом такси стоял возле ЦНТИ.

Судя по кадрам, машина сбила ограждение и знак. В результате у легковушки разбились капот и левое крыло, отлетел бампер, а также вытекла тормозная жидкость.

В комментариях один из подписчиков заметил рядом с авто ключи. Он предположил, что водитель бросил их и ушел.

Официальной информации о случившемся нет.

Инспекторы просят пензенцев не совершать при управлении машинами резких маневров. Потому что каждое необдуманное движение может стоить жизни. Сотрудники ГИБДД также настаивают на соблюдении правил дорожного движения, дистанции и бокового интервала.