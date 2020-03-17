В Пензе рекомендовали ежедневно дезинфицировать общественный транспорт

В Пензе прошло совещание с руководителями пассажирских автотранспортных предприятий города.

Встреча состоялась в связи с введением на территории Пензенской области режима повышенной готовности. Совещание провело управление транспорта и связи города.

«Присутствующим озвучены рекомендации по проведению дезинфекционных мероприятий в пассажирском транспорте», - сообщили в пресс-службе мэрии Пензы.

Представителям пассажирских автотранспортных предприятий рекомендовано также провести с экипажами автобусов большого и малого классов внеочередной инструктаж по вопросам регулярной мойки пассажирских автобусов с применением дезинфицирующих средств, ежедневной уборки салонов, их проветривания на конечных остановках.