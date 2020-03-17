В Пензе заработала «горячая линия» для лиц, прибывших из-за рубежа

17 марта в министерстве здравоохранения Пензенской области заработал телефон «горячей линии» (0+) специально для тех, кто вернулся из-за границы.

Как сообщает пресс-служба министерства, жители региона, вернувшиеся из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией, должны сообщить об этом по телефону 42-09-47. Звонки на «горячую линию» принимаются круглосуточно.

Ранее информагентство также писало о том, что пензенцы могут узнать о симптомах и методах профилактики коронавируса по телефону «горячей линии» (0+) управления Роспотребнадзора, она работает круглосуточно: 8-800-555-49-43.

Напомним, в Пензенском регионе с 16 марта введен режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. В областном центре госпитализировали местную жительницу с подозрением на COVID-19, диагноз пока не подтвердился. У членов семьи пациентки результаты анализов - отрицательные.