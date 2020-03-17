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17.03.2020г.

В России только 16% работодателей разрешили сотрудникам работать удаленно

17.03.2020, 10:21

Около 80% российских работодателей не смогут обеспечить удаленную работу для своих сотрудников, треть отечественных компаний не вводили меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, и лишь 16% работодателей разрешили сотрудникам работать из дома, сообщают «Известия».

Об этом об этом стало известно после опроса сервисом по поиску работы.

Анкетирование среди соискателей показало, что доля недобросовестных компаний еще выше: более 45% работодателей не предприняли меры по борьбе с коронавирусом, 12% респондентов рассказали о закупках антисептиков, а 11% опрошенных сообщили об измерении температуры на работе. Отмечается, что 7% работников заметили увеличение частоты уборок в офисах. При этом только 13% сотрудников имеют возможность работать из дома.

А как показало исследование аналитического центра, 35% компаний вообще не рассматривают вариант дистанционной работы.

В Минтруде пояснили, что сотрудники компаний могут выйти на удаленную работу лишь по соглашению с работодателем, а единственным исключением является ситуация, когда сотрудника принудительно изолируют от общества на период двухнедельного карантина.

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16.03.2020 18:12
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13.03.2020 17:16
Ночной подвох. Пензенец рассказал о своем мужском увлечении
13.03.2020 12:34
Директор Нижнеломовского техникума прокомментировал обрушение части общежития
13.03.2020 10:57
Стало известно, как будут выглядеть арт-объекты в Пензе к 9 Мая
11.03.2020 17:31
Дмитриенко: Большинство россиян ассоциирует успехи страны с действующим президентом
11.03.2020 10:49
Ольга Семенеева стала главным редактором «Нашей Пензы»
11.03.2020 09:19
В Пензе мимозу продают за 999 рублей
06.03.2020 15:22
Мастерские WorldSkills и мини-отель на колесах: беседа с пензенскими «Мастерами гостеприимства»
06.03.2020 12:11
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
06.03.2020 09:39
Что думают об обращении «господин» в мичуринской школе? Журналисты выехали на место
04.03.2020 13:54
Пензенский атаман высказался о применении слова «господин» к учителю
04.03.2020 11:12
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01.03.2020 14:28
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01.03.2020 09:13
Представитель КПРФ сорвал рабочее совещание в администрации – Сергей Козин
29.02.2020 15:51
Стало известно о появлении второго авиарейса из Пензы в Сочи
29.02.2020 12:27
Глава ДепСМИ рассказала в правительстве о новшествах медиахолдинга «Экспресс»
27.02.2020 13:12
Долг МУП «Спецбюро» хотят погасить за счет увеличения уставного капитала
26.02.2020 17:35
В Пензе начался допрос свидетелей по делу впавшей в кому после родов девушки
26.02.2020 15:04
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25.02.2020 18:03
Как МУП «Спецбюро» дошло до ручки?
19.02.2020 16:15
Почему в Пензе близкое окружение губернатора поливают грязью?
17.02.2020 14:51
Как в январе изменились цены на бензин в Пензе? Мониторинг
17.02.2020 08:02
В Пензе за смену формы управления домом голосуют покойники
15.02.2020 17:02
Навязчивая реклама по телефону незаконна
15.02.2020 11:16
Она написала любовь. Девушка изменила финал своей повести и так вернула любимого
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