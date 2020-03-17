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17.03.2020г.

«Территория жизни» открыла дополнительный офис продаж в центре Пензы

17.03.2020, 10:12

Один из крупнейших застройщиков Пензы открыл дополнительный офис продаж в самом центре Пензы – на ул. Суворова, 81, в здании ПАО «Сбербанк». Здесь на шестом этаже работает риэлтерская компания «Этажи», которая является надежным партнером ГК «Территория жизни».

«Это прекрасная возможность для тех, кто работает в центре города. Получить первичную консультацию стало намного проще и удобнее. Но наши клиенты – это не только городские жители. Большое число желающих купить квартиру в ЖК «Арбековская застава» приезжают к нам из разных уголков Пензенской области. Вот для них мы в прямом смысле слова стали еще ближе - дополнительный офис расположен в непосредственной близости от железнодорожного и автовокзала», - рассказывает директор по маркетингу и продвижению ГК «Территория жизни» Микаил Намазов.

Выгодные предложения по покупке жилья в Арбековской заставе всегда вызывают большой интерес у населения. Вот и открытие дополнительного офиса приурочили к старту новой весенней акции – «Smart-капитал». В связи с этим, наличие еще одной локации по обслуживанию клиентов в удобном и доступном месте будет весьма актуально.

Опытные специалисты предоставят полную информацию по объектам недвижимости в новом востребованном ЖК «Арбековская застава», который привлекает пензенцев, прежде всего, уютным месторасположением вдали от городского шума и суеты, удобной транспортной доступностью, благоустроенными современными спортивными и детскими площадками, высокой обеспеченностью парковочными местами и многим другим. Вместе с менеджером дополнительного офиса продаж клиенты смогут строящийся микрорайон, и посетить шоурумы, в которых представлена дизайнерская отделка.

Группа компаний «Территория жизни» совместно с РА «Этажи» ждет пензенцев в дополнительном офисе продаж на Суворова, 81, по будням с 9:15 до 19:00, в субботу с 9:00 до 17:00, в воскресенье с 9:00 до 13:00. Без перерыва.

Телефон для справок: +7 (8412) 39-06-60.

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16.03.2020 21:10
«Не нужно паники»: пензенцев призывают не скупать массово продукты в магазинах
16.03.2020 18:12
Отказались от аборта. В Пензенской области сохранили жизнь более 300 малышам
13.03.2020 17:16
Ночной подвох. Пензенец рассказал о своем мужском увлечении
13.03.2020 12:34
Директор Нижнеломовского техникума прокомментировал обрушение части общежития
13.03.2020 10:57
Стало известно, как будут выглядеть арт-объекты в Пензе к 9 Мая
11.03.2020 17:31
Дмитриенко: Большинство россиян ассоциирует успехи страны с действующим президентом
11.03.2020 10:49
Ольга Семенеева стала главным редактором «Нашей Пензы»
11.03.2020 09:19
В Пензе мимозу продают за 999 рублей
06.03.2020 15:22
Мастерские WorldSkills и мини-отель на колесах: беседа с пензенскими «Мастерами гостеприимства»
06.03.2020 12:11
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
06.03.2020 09:39
Что думают об обращении «господин» в мичуринской школе? Журналисты выехали на место
04.03.2020 13:54
Пензенский атаман высказался о применении слова «господин» к учителю
04.03.2020 11:12
Избавиться от старых вещей и найти новых друзей: в Пензе прошла вторая своп-вечеринка
01.03.2020 14:28
Елка со свежей рыбой. В зоопарке Пензы отметили Международный день белого мишки
01.03.2020 09:13
Представитель КПРФ сорвал рабочее совещание в администрации – Сергей Козин
29.02.2020 15:51
Стало известно о появлении второго авиарейса из Пензы в Сочи
29.02.2020 12:27
Глава ДепСМИ рассказала в правительстве о новшествах медиахолдинга «Экспресс»
27.02.2020 13:12
Долг МУП «Спецбюро» хотят погасить за счет увеличения уставного капитала
26.02.2020 17:35
В Пензе начался допрос свидетелей по делу впавшей в кому после родов девушки
26.02.2020 15:04
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25.02.2020 18:03
Как МУП «Спецбюро» дошло до ручки?
19.02.2020 16:15
Почему в Пензе близкое окружение губернатора поливают грязью?
17.02.2020 14:51
Как в январе изменились цены на бензин в Пензе? Мониторинг
17.02.2020 08:02
В Пензе за смену формы управления домом голосуют покойники
15.02.2020 17:02
Навязчивая реклама по телефону незаконна
15.02.2020 11:16
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14.02.2020 08:03
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