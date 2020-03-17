«Территория жизни» открыла дополнительный офис продаж в центре Пензы

Один из крупнейших застройщиков Пензы открыл дополнительный офис продаж в самом центре Пензы – на ул. Суворова, 81, в здании ПАО «Сбербанк». Здесь на шестом этаже работает риэлтерская компания «Этажи», которая является надежным партнером ГК «Территория жизни».

«Это прекрасная возможность для тех, кто работает в центре города. Получить первичную консультацию стало намного проще и удобнее. Но наши клиенты – это не только городские жители. Большое число желающих купить квартиру в ЖК «Арбековская застава» приезжают к нам из разных уголков Пензенской области. Вот для них мы в прямом смысле слова стали еще ближе - дополнительный офис расположен в непосредственной близости от железнодорожного и автовокзала», - рассказывает директор по маркетингу и продвижению ГК «Территория жизни» Микаил Намазов.

Выгодные предложения по покупке жилья в Арбековской заставе всегда вызывают большой интерес у населения. Вот и открытие дополнительного офиса приурочили к старту новой весенней акции – «Smart-капитал». В связи с этим, наличие еще одной локации по обслуживанию клиентов в удобном и доступном месте будет весьма актуально.

Опытные специалисты предоставят полную информацию по объектам недвижимости в новом востребованном ЖК «Арбековская застава», который привлекает пензенцев, прежде всего, уютным месторасположением вдали от городского шума и суеты, удобной транспортной доступностью, благоустроенными современными спортивными и детскими площадками, высокой обеспеченностью парковочными местами и многим другим. Вместе с менеджером дополнительного офиса продаж клиенты смогут строящийся микрорайон, и посетить шоурумы, в которых представлена дизайнерская отделка.

Группа компаний «Территория жизни» совместно с РА «Этажи» ждет пензенцев в дополнительном офисе продаж на Суворова, 81, по будням с 9:15 до 19:00, в субботу с 9:00 до 17:00, в воскресенье с 9:00 до 13:00. Без перерыва.

Телефон для справок: +7 (8412) 39-06-60.