В Пензе фестиваль «Витамин науки» перенесли из-за коронавируса

Организатор пензенского фестиваля «Витамин науки» Дарья Тришина в соцсети Facebook сообщила о переносе мероприятия в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

«Спасибо всем, кто нас не убивает и делает сильнее. Кто звонит и предлагает помощь. Спасибо спонсорам, которые готовы подождать. […] Не может нормальный event пройти по-пла-ну. А «Витамин науки» - более чем нормальный event! Всех любим, обнимаем, будьте, пожалуйста, здоровы!» - написала она, сделав репост из группы фестиваля, в котором сообщается о переносе.

Согласно информации, размещенной на странице «Витамина науки», «в связи с угрозой распространения в Пензенской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» он переносится на октябрь. Более точные даты будут опубликованы в августе.

Ранее предполагалось, что фестиваль пройдет 21 и 22 марта.

Напомним, информагентство также сообщало о переносе суперфинала «Лидеры России», в котором должна принять участие пензенская общественница Мария Львова Белова, и «Тотального диктанта» в связи с угрозой распространения коронавируса.