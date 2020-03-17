В мэрию Пензы направили запрос об очистке улицы в Терновке от гор мусора

В микрорайоне Терновка Первомайского районе города Пензы была обнаружена несанкционированная свалка.

Как сообщает пресс-служба регионального минлесхоза, специалисты в ходе осмотра территории от улицы Рябова в сторону улицы Пушкари обнаружили горы мусора. Виновных найти не удалось.

«Указанные свалки отходов неблагоприятно отражаются на экологической обстановке города», - отметили в пресс-службе.

Информация о свалке направлена в администрацию и управление ЖКХ Пензы для принятия мер по ликвидации мусора.