В Пензе суд будет рассматривать 205 томов громкого дела с банковскими махинациями

В Пензе направили в суд уголовное дело в отношении четырех участников организованной преступной группы (ОПГ). Их обвинили в ведении незаконной банковской деятельности, отмывании денег, подделке документов и еще нескольких преступлениях.

Следствие установило, что пензенец создал организацию в 2013 году, он привлек в нее двух женщин и мужчину. С самого начала они задумали заниматься незаконной банковской деятельностью.

«Члены ОПГ за несколько лет (до 2017 года) образовали не менее 35 так называемых «технических» фирм, привлекли более 60 подставных директоров и ИП, открыли для них расчетные счета более чем в 40 банках России с заключением договоров о дистанционном обслуживании», - рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР.

За обналичивание и «транзит» денег пензенцы получали не менее 0,5% от сумм, поступивших для этих целей на счета «технических» фирм. Для этого изготавливались поддельные платежные поручения с помощью систем дистанционного банковского обслуживания и электронно-цифровой подписи «директора».

За это время они совершили операций на 6,6 млрд рублей, при этом нелегальный банк осуществил обналичивание средств клиентов более чем на 476 млн рублей. Доход злоумышленников составил больше 115 млн. Также организатор ОПГ обналичил более 28 млн рублей, купив землю, жилые и нежилые помещения.

Кроме того, для получения блокированных в банках средств клиентов организатор ОПГ совершил фальсификацию доказательств по гражданским делам, представляя в суды подложные документы. На основании судебных решений было взыскано более 323 млн руб. А в 2016 году организатор и участница ОПГ подделали официальные документы и представили в службу судебных приставов для взыскания с «технической фирмы» якобы имевшегося долга в 2,5 млн руб.

Следствие по уголовному делу, объем которого – 205 томов, составило 27 месяцев из-за его сложности и огромного объема действий правоохранителей.