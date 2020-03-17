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17.03.2020г.

За два месяца в Пензе 18 детей пострадали в ДТП

17.03.2020, 10:59

Госавтоинспекция Пензенской области напоминает о том, что родителям следует уделять внимание безопасности детей на дорогах.

По информации пресс-службы регионального управления ГИБДД, за два месяца 2020 года в Пензе зарегистрировано 15 ДТП с участием детей, в которых травмы получили 18 несовершеннолетних. При этом 11 ребят были пешеходами, семь пострадали, находясь в салоне машин.

С начала марта зарегистрировано уже четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых четыре ребенка получили травмы.

«Уважаемые водители, в преддверии весенних каникул Госавтоинспекция напоминает о необходимости при подъезде к пешеходным переходам снижать скорость заранее, проявлять дополнительную внимательность в зоне действия знака «Дети», а также в жилых зонах и дворовых территориях, при этом соблюдать необходимый скоростной режим.

Уважаемые родители, Госавтоинспекция информирует о необходимости ежедневно напоминать детям о правилах безопасного поведения на улицах и дорогах. Необходимо разъяснить ребенку особенности перехода проезжей части, сигналы светофоров», - обратились инспекторы к пензенцам.

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16.03.2020 21:10
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16.03.2020 18:12
Отказались от аборта. В Пензенской области сохранили жизнь более 300 малышам
13.03.2020 17:16
Ночной подвох. Пензенец рассказал о своем мужском увлечении
13.03.2020 12:34
Директор Нижнеломовского техникума прокомментировал обрушение части общежития
13.03.2020 10:57
Стало известно, как будут выглядеть арт-объекты в Пензе к 9 Мая
11.03.2020 17:31
Дмитриенко: Большинство россиян ассоциирует успехи страны с действующим президентом
11.03.2020 10:49
Ольга Семенеева стала главным редактором «Нашей Пензы»
11.03.2020 09:19
В Пензе мимозу продают за 999 рублей
06.03.2020 15:22
Мастерские WorldSkills и мини-отель на колесах: беседа с пензенскими «Мастерами гостеприимства»
06.03.2020 12:11
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
06.03.2020 09:39
Что думают об обращении «господин» в мичуринской школе? Журналисты выехали на место
04.03.2020 13:54
Пензенский атаман высказался о применении слова «господин» к учителю
04.03.2020 11:12
Избавиться от старых вещей и найти новых друзей: в Пензе прошла вторая своп-вечеринка
01.03.2020 14:28
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01.03.2020 09:13
Представитель КПРФ сорвал рабочее совещание в администрации – Сергей Козин
29.02.2020 15:51
Стало известно о появлении второго авиарейса из Пензы в Сочи
29.02.2020 12:27
Глава ДепСМИ рассказала в правительстве о новшествах медиахолдинга «Экспресс»
27.02.2020 13:12
Долг МУП «Спецбюро» хотят погасить за счет увеличения уставного капитала
26.02.2020 17:35
В Пензе начался допрос свидетелей по делу впавшей в кому после родов девушки
26.02.2020 15:04
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25.02.2020 18:03
Как МУП «Спецбюро» дошло до ручки?
19.02.2020 16:15
Почему в Пензе близкое окружение губернатора поливают грязью?
17.02.2020 14:51
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17.02.2020 08:02
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15.02.2020 17:02
Навязчивая реклама по телефону незаконна
15.02.2020 11:16
Она написала любовь. Девушка изменила финал своей повести и так вернула любимого
14.02.2020 08:03
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