За два месяца в Пензе 18 детей пострадали в ДТП

Госавтоинспекция Пензенской области напоминает о том, что родителям следует уделять внимание безопасности детей на дорогах.

По информации пресс-службы регионального управления ГИБДД, за два месяца 2020 года в Пензе зарегистрировано 15 ДТП с участием детей, в которых травмы получили 18 несовершеннолетних. При этом 11 ребят были пешеходами, семь пострадали, находясь в салоне машин.

С начала марта зарегистрировано уже четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых четыре ребенка получили травмы.

«Уважаемые водители, в преддверии весенних каникул Госавтоинспекция напоминает о необходимости при подъезде к пешеходным переходам снижать скорость заранее, проявлять дополнительную внимательность в зоне действия знака «Дети», а также в жилых зонах и дворовых территориях, при этом соблюдать необходимый скоростной режим.

Уважаемые родители, Госавтоинспекция информирует о необходимости ежедневно напоминать детям о правилах безопасного поведения на улицах и дорогах. Необходимо разъяснить ребенку особенности перехода проезжей части, сигналы светофоров», - обратились инспекторы к пензенцам.