Пензенцы могут увидеть в картинной галерее старинные иконы

В постоянной экспозиции Пензенской картинной галереи имени К. А. Савицкого гости музея могут увидеть русские иконы XVII-XIX веков.

Сотрудники галереи рассказали, что музей обладает достойным собранием иконописи – около 200 работ. Творения неизвестных мастеров нового времени – продолжение традиций старых иконописных школ.

«Они позволяют объяснить, как создавалась икона, какие сюжеты и образы являются наиболее распространенными, каковы отличия иконописи от светской живописи и в чем ее художественно-нравственное значение. Икона демонстрирует эстетические и этические идеалы, перелившиеся из Средневековья в русскую культуру Нового времени», - пояснили работники галереи в группе музея в соцсети «ВКонтакте».

Пензенцы и гости города могут увидеть такие работы, как «Богоматерь «Всем скорбящим радость», «Воскресение-Сошествие во ад с праздниками», «Спас Вседержитель на престоле», «Тайная Вечеря», «Господь Саваоф», «Богоматерь Владимирская» , «Спас оплечный» и другие. Иконы выставлены (0+) в Зеленом зале.