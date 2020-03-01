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20.03.2020г.

На сайте полпреда президента в ПФО можно прочитать о вкладе пензенцев в Победу

20.03.2020, 12:47

На официальном сайте полпреда президента России в ПФО стартовал проект, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, - «Карта Победы». Выбрав регион, можно узнать о его вкладе в общее дело. На карту нанесена и Пензенская область.

О запуске проекта в преддверии празднования юбилейной даты ИА «Пенза-Пресс» сообщил генеральный директор ГАУ ПО «Медиахолдинг «Экспресс» Виктор Рубцов, вернувшийся из рабочей поездки в Нижний Новгород. Там он принимал участие в совещании по вопросам подготовки информационных материалов к 75-летию Победы, которое организовал аппарат полпреда президента России в ПФО в нижегородском Кремле. Виктор Николаевич также представил проекты медиахолдинга, посвященные памятной дате. 

Вкладка «75 лет Победы» расположена в верхней части сайта. Если кликнуть на нее, открывается карта регионов ПФО, где можно, выбрав определенный субъект, узнать о его вкладе в Победу.

Пока рубрика наполняется информацией, но уже сейчас на сайте полпреда доступна справка по каждому региону. Выбрав Пензенскую область, можно узнать о том, что в годы Великой Отечественной войны на фронт ушло более 312 тысяч человек, из них не вернулось более 190 тысяч.

Здесь также представлены данные об основных военных подразделениях, сформированных в регионе в период Великой Отечественной войны. Отражены и показатели, характеризующие вклад тружеников тыла в Победу в сферах промышленности, сельского хозяйства и других.

«Всего жителями области было собрано более 130 млн рублей, 4 кг золота, 39 кг серебра. На деньги пензенцев было выпущено 38 авиаэскадрилий, танковая колонна «Пензенский комсомолец», бронепоезд «Смерть фашизму», два торпедных катера, подводная лодка. В октябре 1941 года Государственный Комитет Обороны страны принял решение о строительстве оборонительных и стратегических рубежей в глубоком тылу, на Волге. Оборонительный рубеж проходил и через Пензенскую область по правобережью рек Сура, Уза, Няньга через Лунино, Бессоновку, Пензу, Лемзяйку на село Ключи и дальше на Саратовскую область. Общая протяженность рубежа – около 350 километров», - отмечается на сайте полпреда.

В «Карте Победы» также отражены список предприятий и количество работников, награжденных медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», перечень промышленных объектов, выпускавших военную продукцию для фронта, работа госпиталей и вклад сельских тружеников.

Узнать больше о вкладе Пензенской области в Победу в Великой Отечественной войне можно, перейдя по этой ссылке

Напомним, 12 марта на сессии регионального Законодательного Собрания был рассмотрен вопрос о присвоении Пензе почетного звания «Город трудовой доблести». Депутаты единогласно поддержали эту инициативу, соответствующее ходатайство направлено президенту страны Владимиру Путину.

Источник фотографии: Скриншоты - http://pfo.gov.ru/
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18.03.2020 14:08
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18.03.2020 12:48
Успех или провал: оценка сезона «Дизеля» спортивным журналистом
18.03.2020 08:04
Рыбаки сняли на прудах в Шемышейском районе массу мертвой рыбы
17.03.2020 19:33
Какие вопросы к мэрии остались у Алины Есебуа? Интервью с бизнесменом
16.03.2020 21:10
«Не нужно паники»: пензенцев призывают не скупать массово продукты в магазинах
16.03.2020 18:12
Отказались от аборта. В Пензенской области сохранили жизнь более 300 малышам
13.03.2020 17:16
Ночной подвох. Пензенец рассказал о своем мужском увлечении
13.03.2020 12:34
Директор Нижнеломовского техникума прокомментировал обрушение части общежития
13.03.2020 10:57
Стало известно, как будут выглядеть арт-объекты в Пензе к 9 Мая
11.03.2020 17:31
Дмитриенко: Большинство россиян ассоциирует успехи страны с действующим президентом
11.03.2020 10:49
Ольга Семенеева стала главным редактором «Нашей Пензы»
11.03.2020 09:19
В Пензе мимозу продают за 999 рублей
06.03.2020 15:22
Мастерские WorldSkills и мини-отель на колесах: беседа с пензенскими «Мастерами гостеприимства»
06.03.2020 12:11
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
06.03.2020 09:39
Что думают об обращении «господин» в мичуринской школе? Журналисты выехали на место
04.03.2020 13:54
Пензенский атаман высказался о применении слова «господин» к учителю
04.03.2020 11:12
Избавиться от старых вещей и найти новых друзей: в Пензе прошла вторая своп-вечеринка
01.03.2020 14:28
Елка со свежей рыбой. В зоопарке Пензы отметили Международный день белого мишки
01.03.2020 09:13
Представитель КПРФ сорвал рабочее совещание в администрации – Сергей Козин
29.02.2020 15:51
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29.02.2020 12:27
Глава ДепСМИ рассказала в правительстве о новшествах медиахолдинга «Экспресс»
27.02.2020 13:12
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26.02.2020 17:35
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25.02.2020 18:03
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