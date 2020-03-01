На сайте полпреда президента в ПФО можно прочитать о вкладе пензенцев в Победу

На официальном сайте полпреда президента России в ПФО стартовал проект, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, - «Карта Победы». Выбрав регион, можно узнать о его вкладе в общее дело. На карту нанесена и Пензенская область.

О запуске проекта в преддверии празднования юбилейной даты ИА «Пенза-Пресс» сообщил генеральный директор ГАУ ПО «Медиахолдинг «Экспресс» Виктор Рубцов, вернувшийся из рабочей поездки в Нижний Новгород. Там он принимал участие в совещании по вопросам подготовки информационных материалов к 75-летию Победы, которое организовал аппарат полпреда президента России в ПФО в нижегородском Кремле. Виктор Николаевич также представил проекты медиахолдинга, посвященные памятной дате.

Вкладка «75 лет Победы» расположена в верхней части сайта. Если кликнуть на нее, открывается карта регионов ПФО, где можно, выбрав определенный субъект, узнать о его вкладе в Победу.

Пока рубрика наполняется информацией, но уже сейчас на сайте полпреда доступна справка по каждому региону. Выбрав Пензенскую область, можно узнать о том, что в годы Великой Отечественной войны на фронт ушло более 312 тысяч человек, из них не вернулось более 190 тысяч.

Здесь также представлены данные об основных военных подразделениях, сформированных в регионе в период Великой Отечественной войны. Отражены и показатели, характеризующие вклад тружеников тыла в Победу в сферах промышленности, сельского хозяйства и других.

«Всего жителями области было собрано более 130 млн рублей, 4 кг золота, 39 кг серебра. На деньги пензенцев было выпущено 38 авиаэскадрилий, танковая колонна «Пензенский комсомолец», бронепоезд «Смерть фашизму», два торпедных катера, подводная лодка. В октябре 1941 года Государственный Комитет Обороны страны принял решение о строительстве оборонительных и стратегических рубежей в глубоком тылу, на Волге. Оборонительный рубеж проходил и через Пензенскую область по правобережью рек Сура, Уза, Няньга через Лунино, Бессоновку, Пензу, Лемзяйку на село Ключи и дальше на Саратовскую область. Общая протяженность рубежа – около 350 километров», - отмечается на сайте полпреда.

В «Карте Победы» также отражены список предприятий и количество работников, награжденных медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», перечень промышленных объектов, выпускавших военную продукцию для фронта, работа госпиталей и вклад сельских тружеников.

Узнать больше о вкладе Пензенской области в Победу в Великой Отечественной войне можно, перейдя по этой ссылке.

Напомним, 12 марта на сессии регионального Законодательного Собрания был рассмотрен вопрос о присвоении Пензе почетного звания «Город трудовой доблести». Депутаты единогласно поддержали эту инициативу, соответствующее ходатайство направлено президенту страны Владимиру Путину.