Погода
+4оС / Завтра: +4

$ 78 р

€ 84 р

15:53
20.03.2020г.

В Пензе задержали подозреваемую в убийстве возлюбленного

20.03.2020, 12:32

В Пензе в доме на улице Овражной обнаружили труп мужчины с ножевыми ранениями. В убийстве призналась его сожительница.

Пензенец пришел навестить соседа, с которым пил несколько дней назад, однако никто ему не открыл дверь. Мужчина заглянул в окно и увидел, что в доме лежит тело хозяина, кругом был беспорядок. Он сразу же позвонил в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов начали выяснять, что произошло. Сосед погибшего рассказал, что он вместе со знакомым и его сожительницей отмечал 8 Марта, но потом его выгнали. Где сейчас женщина, он не знает.

«Между сожителями произошел конфликт. В ответ на очередные оскорбления пензячка схватила нож и нанесла им несколько ударов в грудь, шею и живот потерпевшего. После этого она допила алкоголь и легла спать. Когда проснулась, осознала, что мужчина умер, и ушла», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пензенской области.

Оказалось, что женщина скрывалась у знакомой в Арбеково. 40-летняя пензячка стала отрицать свою причастность к смерти любимого, но потом созналась, что убила его. Выяснилось, что ранее она была судима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

«Несколько дней спустя после произошедшего ей позвонил сосед, чтобы узнать, что случилось. Тогда женщина вернулась домой, забрала свои вещи, которые впоследствии застирала, чтобы уничтожить следы преступления», - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По факту убийства Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Источник фотографии: https://penza.sledcom.ru/news/item/1450634/
Читайте также:
Россиян предложили штрафовать за смешивание мусора
15:37
Пензенцы смогут купить фермерские продукты в новых торговых точках
15:24
Поделиться

Эксклюзив

В соцсетях просят спасти с бойни пензенских лошадей
18.03.2020 14:08
В суде объяснили постоянный перенос заседаний по делу Стрючкова
18.03.2020 12:48
Успех или провал: оценка сезона «Дизеля» спортивным журналистом
18.03.2020 08:04
Рыбаки сняли на прудах в Шемышейском районе массу мертвой рыбы
17.03.2020 19:33
Какие вопросы к мэрии остались у Алины Есебуа? Интервью с бизнесменом
16.03.2020 21:10
«Не нужно паники»: пензенцев призывают не скупать массово продукты в магазинах
16.03.2020 18:12
Отказались от аборта. В Пензенской области сохранили жизнь более 300 малышам
13.03.2020 17:16
Ночной подвох. Пензенец рассказал о своем мужском увлечении
13.03.2020 12:34
Директор Нижнеломовского техникума прокомментировал обрушение части общежития
13.03.2020 10:57
Стало известно, как будут выглядеть арт-объекты в Пензе к 9 Мая
11.03.2020 17:31
Дмитриенко: Большинство россиян ассоциирует успехи страны с действующим президентом
11.03.2020 10:49
Ольга Семенеева стала главным редактором «Нашей Пензы»
11.03.2020 09:19
В Пензе мимозу продают за 999 рублей
06.03.2020 15:22
Мастерские WorldSkills и мини-отель на колесах: беседа с пензенскими «Мастерами гостеприимства»
06.03.2020 12:11
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
06.03.2020 09:39
Что думают об обращении «господин» в мичуринской школе? Журналисты выехали на место
04.03.2020 13:54
Пензенский атаман высказался о применении слова «господин» к учителю
04.03.2020 11:12
Избавиться от старых вещей и найти новых друзей: в Пензе прошла вторая своп-вечеринка
01.03.2020 14:28
Елка со свежей рыбой. В зоопарке Пензы отметили Международный день белого мишки
01.03.2020 09:13
Представитель КПРФ сорвал рабочее совещание в администрации – Сергей Козин
29.02.2020 15:51
Стало известно о появлении второго авиарейса из Пензы в Сочи
29.02.2020 12:27
Глава ДепСМИ рассказала в правительстве о новшествах медиахолдинга «Экспресс»
27.02.2020 13:12
Долг МУП «Спецбюро» хотят погасить за счет увеличения уставного капитала
26.02.2020 17:35
В Пензе начался допрос свидетелей по делу впавшей в кому после родов девушки
26.02.2020 15:04
Масленица в Пензе. Полная программа мероприятий
25.02.2020 18:03
Как МУП «Спецбюро» дошло до ручки?
19.02.2020 16:15
Почему в Пензе близкое окружение губернатора поливают грязью?
17.02.2020 14:51
Как в январе изменились цены на бензин в Пензе? Мониторинг
17.02.2020 08:02
В соцсетях просят спасти с бойни пензенских лошадей
18.03.2020 14:08
В суде объяснили постоянный перенос заседаний по делу Стрючкова
18.03.2020 12:48
Успех или провал: оценка сезона «Дизеля» спортивным журналистом
18.03.2020 08:04
Рыбаки сняли на прудах в Шемышейском районе массу мертвой рыбы
17.03.2020 19:33
Какие вопросы к мэрии остались у Алины Есебуа? Интервью с бизнесменом
16.03.2020 21:10
«Не нужно паники»: пензенцев призывают не скупать массово продукты в магазинах
16.03.2020 18:12
Отказались от аборта. В Пензенской области сохранили жизнь более 300 малышам
13.03.2020 17:16
Ночной подвох. Пензенец рассказал о своем мужском увлечении
13.03.2020 12:34
Директор Нижнеломовского техникума прокомментировал обрушение части общежития
13.03.2020 10:57
Стало известно, как будут выглядеть арт-объекты в Пензе к 9 Мая
11.03.2020 17:31
Дмитриенко: Большинство россиян ассоциирует успехи страны с действующим президентом
11.03.2020 10:49
Ольга Семенеева стала главным редактором «Нашей Пензы»
11.03.2020 09:19
В Пензе мимозу продают за 999 рублей
06.03.2020 15:22
Мастерские WorldSkills и мини-отель на колесах: беседа с пензенскими «Мастерами гостеприимства»
06.03.2020 12:11
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
06.03.2020 09:39
Что думают об обращении «господин» в мичуринской школе? Журналисты выехали на место
04.03.2020 13:54
Пензенский атаман высказался о применении слова «господин» к учителю
04.03.2020 11:12
Избавиться от старых вещей и найти новых друзей: в Пензе прошла вторая своп-вечеринка
01.03.2020 14:28
Елка со свежей рыбой. В зоопарке Пензы отметили Международный день белого мишки
01.03.2020 09:13
Представитель КПРФ сорвал рабочее совещание в администрации – Сергей Козин
29.02.2020 15:51
Стало известно о появлении второго авиарейса из Пензы в Сочи
29.02.2020 12:27
Глава ДепСМИ рассказала в правительстве о новшествах медиахолдинга «Экспресс»
27.02.2020 13:12
Долг МУП «Спецбюро» хотят погасить за счет увеличения уставного капитала
26.02.2020 17:35
В Пензе начался допрос свидетелей по делу впавшей в кому после родов девушки
26.02.2020 15:04
Масленица в Пензе. Полная программа мероприятий
25.02.2020 18:03
Как МУП «Спецбюро» дошло до ручки?
19.02.2020 16:15
Почему в Пензе близкое окружение губернатора поливают грязью?
17.02.2020 14:51
Как в январе изменились цены на бензин в Пензе? Мониторинг
17.02.2020 08:02

Loading…

×
Телеканал Экспресс