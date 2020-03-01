В Пензе задержали подозреваемую в убийстве возлюбленного

В Пензе в доме на улице Овражной обнаружили труп мужчины с ножевыми ранениями. В убийстве призналась его сожительница.

Пензенец пришел навестить соседа, с которым пил несколько дней назад, однако никто ему не открыл дверь. Мужчина заглянул в окно и увидел, что в доме лежит тело хозяина, кругом был беспорядок. Он сразу же позвонил в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов начали выяснять, что произошло. Сосед погибшего рассказал, что он вместе со знакомым и его сожительницей отмечал 8 Марта, но потом его выгнали. Где сейчас женщина, он не знает.

«Между сожителями произошел конфликт. В ответ на очередные оскорбления пензячка схватила нож и нанесла им несколько ударов в грудь, шею и живот потерпевшего. После этого она допила алкоголь и легла спать. Когда проснулась, осознала, что мужчина умер, и ушла», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пензенской области.

Оказалось, что женщина скрывалась у знакомой в Арбеково. 40-летняя пензячка стала отрицать свою причастность к смерти любимого, но потом созналась, что убила его. Выяснилось, что ранее она была судима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

«Несколько дней спустя после произошедшего ей позвонил сосед, чтобы узнать, что случилось. Тогда женщина вернулась домой, забрала свои вещи, которые впоследствии застирала, чтобы уничтожить следы преступления», - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По факту убийства Следственный комитет возбудил уголовное дело.