В Пензенском клиническом центре крови появился уникальный аппарат

В Пензенский областной клинический центр крови поступил новый современный аппарат для обследования компонентов крови. Оборудование приобрели за счет внебюджетных средств.

Прибор предназначен для оптического подсчета остаточных лейкоцитов в лейкоредуцированных компонентах крови. Он может сделать это за три минуты и сохранить результаты.

«Преимуществами аппарата являются снижение риска ошибки лаборанта во время процедуры тестирования, увеличение производительности труда сотрудников отдела контроля качества», - сообщила главный врач Пензенского областного клинического центра крови Татьяна Крылова.

По данным пресс-службы регионального минздрава, аппарат компактен и прост в обращении. Его стоимость составила около полутора миллионов рублей.