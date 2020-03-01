«Призрачный гонщик». Мотоциклист едва не врезался в машину пензенца

Пензенский автолюбитель рассказал в Сети о том, как чудом сумел избежать аварии.

Видеозапись мужчина опубликовал в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что события разворачивались в ночь на 20 марта.

Судя по кадрам, владелец регистратора выехал с парковки магазина на дорогу. Через несколько минут из темноты навстречу ему вылетел мотоцикл. Автолюбителю чудом удалось избежать столкновения, повернув влево. «Двухколесное привидение» проскочило справа от машины.

Пользователи в комментариях пошутили, что это «призрачный гонщик» и «ужас, летящий на крыльях ночи». Подписчики сообщества отметили, что наступил сезон мотоциклистов, и посоветовали автору поста ездить внимательнее, чтобы не наткнуться на таких «индивидуумов».