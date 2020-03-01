Главный врач московской больницы Денис Проценко сообщил примерные сроки окончания эпидемии коронавируса в стране. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на интервью медика с журналистом RT.

Врач предположил, что распространение коронавируса в России в лучшем случае закончится летом, но более вероятно, что не раньше осени.

По словам Дениса Проценко, есть несколько сценариев развития ситуации. Если страна пойдет по пути Китая, то распространение вируса пойдет на спад в мае-июне, «когда сезон закончится».

«Если мы пойдем по итальянскому взрыву, мы сентябрь будем считать хорошей историей», — добавил он.

По последним данным, в России - 199 заразившихся коронавирусной инфекцией. Девять из них уже выздоровели, их выписали из больницы. Также вылечились трое российских пассажиров лайнера Diamond Princess.