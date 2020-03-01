Пензенец двое суток просил помощи в запертой квартире

Жители села Засечного Пензенской области заподозрили неладное, заметив, что их сосед не появляется на улице.

Женщина позвонила в правоохранительные органы, потому что услышала просьбы о помощи из соседней квартиры. К дому прибыл экипаж Росгвардии, который патрулировал неподалеку. У подъезда к этому моменту уже собрались местные жители.

«По словам соседей, в квартире на первом этаже, откуда раздавались просьбы, живет дедушка, которого уже два дня никто не видел. Дверь в жилище была заперта, изнутри доносился слабый голос: кто-то просил о помощи», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители решили залезть в квартиру через окно. В одной из комнат они нашли лежащего на полу 73-летнего мужчину. Пенсионера перенесли на кровать, ему вызвали «скорую».

Дедушка рассказал, что два дня назад проснулся ночью, встал, почувствовал себя плохо и упал. В течение двух дней он был вынужден лежать один. Пенсионер попросил росгвардейцев позвонить его дочери и рассказать о случившемся.