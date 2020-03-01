В России не перенесут весенний призыв из-за коронавируса

По данным РИА Новости, министр сообщил, что в стране не будут переносить весеннюю призывную кампанию. Она пройдет в установленные законом сроки - с 1 апреля по 15 июля.

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку вируса COVID-19. В мире заразилось около 210 тыс. человек, из них около 9 тыс. скончались. В России заболели 199 человек, 9 пациентов вылечилось.