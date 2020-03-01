Камешкирец потерял более 160 тысяч после установки приложения на телефон

Установлено, что на телефон камешкирца позвонил человек, который сказал, что он - работник службы безопасности банка. Собеседник сообщил, что с карты клиента пытаются снять деньги, чтобы избежать этого, следует выполнить его инструкции. Мужчина доверился незнакомцу.

«Он перевел деньги со счета в одном из банков на другой счет и установил мобильное приложение. После чего обнаружил, что у него списалась 161 тысяча рублей», - рассказали в пресс-службе регионального управления МВД России.

Полицейские начали проверку по факту кражи.

Сотрудники правоохранительных органов напоминают жителям региона, что только мошенники могут сообщить о подозрительных операциях со счетом.

«Настоящие сотрудники банка никогда не станут звонить и спрашивать у вас секретные данные карты – номера, коды и пароли. Если от вас требуют такую информацию, необходимо сразу же прекратить разговор», - отметили в ведомстве.