На нижнеломовском рынке сняли с продажи сомнительную рыбу

На рынке в городе Нижний Ломов Пензенской области провели рейд и наказали продавца, который торговал рыбой без сопроводительных документов.

Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области, специалисты провели рейд по нижнеломовскому рынку и обнаружили, что один продавцов торгует рыбой, на которую отсутствовали нужные документы.

Продажа такой сомнительной продукции могла послужить распространению заболеваний, общих для человека и животных, и причинить вред здоровью людей. У торговца изъяли 15 килограммов карпа, а ему самому назначили штраф.