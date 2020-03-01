В Пензе экс-сотрудница отделалась условным сроком за присвоение денег фирмы

Согласно материалам дела, торговая представительница одной из фирм поставляла в магазины Пензы и Бессоновки колбасную продукцию. В течение четырех месяцев она получала деньги за товар, основную часть вносила в кассу, другую присваивала. В итоге пензячка похитила 397460 рублей.

Когда женщину обвинили в содеянном, она заверила, что все деньги передавала организации с водителями и ничего себе не забирала. Однако в суде было доказано другое.

«Согласно показаниям свидетелей, недостача была выявлена не сразу, поскольку сумма внесенных в бухгалтерию средств соответствовала той, которую указывала сотрудница в реестрах. Как выяснилось позже, в некоторых отрывных корешках была указана сумма больше, чем в доверенностях», - рассказали в пресс-службе Пензенского областного суда.

Жительница Пензы написала расписку, в которой указала, что вернет фирме деньги. Но не сделала этого, ее уволили.

Суд назначил женщине условное наказание – два года лишения свободы. Также она выплатит штраф в 9000 рублей. Похищенные деньги она также должна будет вернуть. Адвокат осужденной не согласился с приговором и подал апелляцию, но ее оставили без удовлетворения.