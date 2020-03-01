Все желающие могут стать участниками краеведческой веб-викторины, посвященной 75-летию Победы в ВОВ. Она состоит из нескольких этапов. Первый начинается 20 марта.

По данным пресс-службы регионального минкульта, вопросы будут размещаться на сайте библиотеки в разделе «Новости» дважды в неделю. Ответить на них участники смогут, заполнив форму. Итоги викторины будут подводить еженедельно. Когда пройдет последний этап, по подсчету правильных ответов определят победителя.