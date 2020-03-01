В Пензе мигрантам разрешили выдавать патенты без выезда из страны

Чтобы иностранным гражданам продлить патент, теперь не нужно выезжать за пределы России. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Пензенской области.

«Прием заявлений о выдаче патента в УВМ УМВД России по Пензенской области осуществляется без необходимости выезда за пределы Российской Федерации и привлечения к административной ответственности», - рассказали в ведомстве.

Прием документов, оформление и выдача разрешений на работу иностранцев осуществляется в отношении граждан, которые находятся в России на законных основаниях.