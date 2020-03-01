Тамалинцы могут обратиться к администрации района через соцсети

Администрация Тамалинского района Пензенской области активно ведет страницы в социальных сетях. В официальных пабликах всегда можно найти свежие новости, актуальную информацию о мероприятиях. Кроме того, пользователи могут оперативно, в течение нескольких часов, получить ответы на вопросы, пожаловаться или, наоборот, выступить с инициативой и быть услышанным.

Очевидно, что такая форма взаимодействия с органами местного самоуправления удобна жителям, когда общение с уполномоченными ведомствами переходит в электронный формат, а это означает оперативность обратной реакции.

С наступлением весны в соцсетях тамалинцев чаще всего волнуют вопросы благоустройства населенных пунктов, ремонта и содержания улично-дорожной сети. Администрация Тамалинского района официально проинформировала подписчиков местного паблика: дорожное полотно на определенном участке действительно требует ремонтных работ, и со стабильным установлением положительных температур атмосферного воздуха подрядная организация проведет ремонт данного участка автодороги, причем в рамках гарантийных обязательств, т.е. муниципальный бюджет не понесет на это дополнительных затрат.

Бывает, что муниципалитету приходится опровергать распространяемую в соцсетях фейковую информацию. Так, несколько дней назад в популярном у жителей района паблике «ВКонтакте» (более 4,5 тысяч подписчиков) один пользователь опубликовал пост о том, что детский сад в микрорайоне «Совхоз» рабочего поселка Тамала будет закрыт. Администрация Тамалинского района отреагировала: «Детский сад №5 продолжает свою работу в микрорайоне «Совхоз», ликвидируется его филиал в связи с сокращением контингента детей дошкольного возраста».

Работу с сообщениями тамалинцев районная администрация ведет на основе мониторинга комментариев в популярных пабликах в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Instagram» и «Twitter». Данные сети выбраны из соображений охвата аудитории (количества подписчиков), оперативности и доступности для реагирования на сообщения.

В свою очередь, Администрация Тамалинского района не только проводит мониторинг на предмет наличия негативных и проблемных сообщений и реагирования на них, но и приглашает тамалинцев подписываться на свои официальные аккаунты, задавать вопросы и делиться предложениями по решению тех или иных проблем местного значения, социально-экономическому и инфраструктурному развитию Тамалинского района.

Официальные аккаунты Администрация Тамалинского района есть в следующих социальных сетях: «ВКонтакте», «Одноклассники», Instagram, Twitter.