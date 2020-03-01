Погода
+4оС / Завтра: +4

$ 78 р

€ 84 р

15:54
20.03.2020г.

Тамалинцы могут обратиться к администрации района через соцсети

20.03.2020, 14:13

Администрация Тамалинского района Пензенской области активно ведет страницы в социальных сетях. В официальных пабликах всегда можно найти свежие новости, актуальную информацию о мероприятиях. Кроме того, пользователи могут оперативно, в течение нескольких часов, получить ответы на вопросы, пожаловаться или, наоборот, выступить с инициативой и быть услышанным.

Очевидно, что такая форма взаимодействия с органами местного самоуправления удобна жителям, когда общение с уполномоченными ведомствами переходит в электронный формат, а это означает оперативность обратной реакции.

С наступлением весны в соцсетях тамалинцев чаще всего волнуют вопросы благоустройства населенных пунктов, ремонта и содержания улично-дорожной сети. Администрация Тамалинского района официально проинформировала подписчиков местного паблика: дорожное полотно на определенном участке действительно требует ремонтных работ, и со стабильным установлением положительных температур атмосферного воздуха подрядная организация проведет ремонт данного участка автодороги, причем в рамках гарантийных обязательств, т.е. муниципальный бюджет не понесет на это дополнительных затрат.

Бывает, что муниципалитету приходится опровергать распространяемую в соцсетях фейковую информацию. Так, несколько дней назад в популярном у жителей района паблике «ВКонтакте» (более 4,5 тысяч подписчиков) один пользователь опубликовал пост о том, что детский сад в микрорайоне «Совхоз» рабочего поселка Тамала будет закрыт. Администрация Тамалинского района отреагировала: «Детский сад №5 продолжает свою работу в микрорайоне «Совхоз», ликвидируется его филиал в связи с сокращением контингента детей дошкольного возраста».

Работу с сообщениями тамалинцев районная администрация ведет на основе мониторинга комментариев в популярных пабликах в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Instagram» и «Twitter». Данные сети выбраны из соображений охвата аудитории (количества подписчиков), оперативности и доступности для реагирования на сообщения.

В свою очередь, Администрация Тамалинского района не только проводит мониторинг на предмет наличия негативных и проблемных сообщений и реагирования на них, но и приглашает тамалинцев подписываться на свои официальные аккаунты, задавать вопросы и делиться предложениями по решению тех или иных проблем местного значения, социально-экономическому и инфраструктурному развитию Тамалинского района.

Официальные аккаунты Администрация Тамалинского района есть в следующих социальных сетях: «ВКонтакте», «Одноклассники», Instagram, Twitter.

Читайте также:
В Городе Спутнике будет действовать сельская ипотека от 2,7%
15:09
Пензенцев призывают сообщать о прибытии из стран, где есть коронавирус
14:57
Поделиться

Эксклюзив

В соцсетях просят спасти с бойни пензенских лошадей
18.03.2020 14:08
В суде объяснили постоянный перенос заседаний по делу Стрючкова
18.03.2020 12:48
Успех или провал: оценка сезона «Дизеля» спортивным журналистом
18.03.2020 08:04
Рыбаки сняли на прудах в Шемышейском районе массу мертвой рыбы
17.03.2020 19:33
Какие вопросы к мэрии остались у Алины Есебуа? Интервью с бизнесменом
16.03.2020 21:10
«Не нужно паники»: пензенцев призывают не скупать массово продукты в магазинах
16.03.2020 18:12
Отказались от аборта. В Пензенской области сохранили жизнь более 300 малышам
13.03.2020 17:16
Ночной подвох. Пензенец рассказал о своем мужском увлечении
13.03.2020 12:34
Директор Нижнеломовского техникума прокомментировал обрушение части общежития
13.03.2020 10:57
Стало известно, как будут выглядеть арт-объекты в Пензе к 9 Мая
11.03.2020 17:31
Дмитриенко: Большинство россиян ассоциирует успехи страны с действующим президентом
11.03.2020 10:49
Ольга Семенеева стала главным редактором «Нашей Пензы»
11.03.2020 09:19
В Пензе мимозу продают за 999 рублей
06.03.2020 15:22
Мастерские WorldSkills и мини-отель на колесах: беседа с пензенскими «Мастерами гостеприимства»
06.03.2020 12:11
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
06.03.2020 09:39
Что думают об обращении «господин» в мичуринской школе? Журналисты выехали на место
04.03.2020 13:54
Пензенский атаман высказался о применении слова «господин» к учителю
04.03.2020 11:12
Избавиться от старых вещей и найти новых друзей: в Пензе прошла вторая своп-вечеринка
01.03.2020 14:28
Елка со свежей рыбой. В зоопарке Пензы отметили Международный день белого мишки
01.03.2020 09:13
Представитель КПРФ сорвал рабочее совещание в администрации – Сергей Козин
29.02.2020 15:51
Стало известно о появлении второго авиарейса из Пензы в Сочи
29.02.2020 12:27
Глава ДепСМИ рассказала в правительстве о новшествах медиахолдинга «Экспресс»
27.02.2020 13:12
Долг МУП «Спецбюро» хотят погасить за счет увеличения уставного капитала
26.02.2020 17:35
В Пензе начался допрос свидетелей по делу впавшей в кому после родов девушки
26.02.2020 15:04
Масленица в Пензе. Полная программа мероприятий
25.02.2020 18:03
Как МУП «Спецбюро» дошло до ручки?
19.02.2020 16:15
Почему в Пензе близкое окружение губернатора поливают грязью?
17.02.2020 14:51
Как в январе изменились цены на бензин в Пензе? Мониторинг
17.02.2020 08:02
В соцсетях просят спасти с бойни пензенских лошадей
18.03.2020 14:08
В суде объяснили постоянный перенос заседаний по делу Стрючкова
18.03.2020 12:48
Успех или провал: оценка сезона «Дизеля» спортивным журналистом
18.03.2020 08:04
Рыбаки сняли на прудах в Шемышейском районе массу мертвой рыбы
17.03.2020 19:33
Какие вопросы к мэрии остались у Алины Есебуа? Интервью с бизнесменом
16.03.2020 21:10
«Не нужно паники»: пензенцев призывают не скупать массово продукты в магазинах
16.03.2020 18:12
Отказались от аборта. В Пензенской области сохранили жизнь более 300 малышам
13.03.2020 17:16
Ночной подвох. Пензенец рассказал о своем мужском увлечении
13.03.2020 12:34
Директор Нижнеломовского техникума прокомментировал обрушение части общежития
13.03.2020 10:57
Стало известно, как будут выглядеть арт-объекты в Пензе к 9 Мая
11.03.2020 17:31
Дмитриенко: Большинство россиян ассоциирует успехи страны с действующим президентом
11.03.2020 10:49
Ольга Семенеева стала главным редактором «Нашей Пензы»
11.03.2020 09:19
В Пензе мимозу продают за 999 рублей
06.03.2020 15:22
Мастерские WorldSkills и мини-отель на колесах: беседа с пензенскими «Мастерами гостеприимства»
06.03.2020 12:11
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
06.03.2020 09:39
Что думают об обращении «господин» в мичуринской школе? Журналисты выехали на место
04.03.2020 13:54
Пензенский атаман высказался о применении слова «господин» к учителю
04.03.2020 11:12
Избавиться от старых вещей и найти новых друзей: в Пензе прошла вторая своп-вечеринка
01.03.2020 14:28
Елка со свежей рыбой. В зоопарке Пензы отметили Международный день белого мишки
01.03.2020 09:13
Представитель КПРФ сорвал рабочее совещание в администрации – Сергей Козин
29.02.2020 15:51
Стало известно о появлении второго авиарейса из Пензы в Сочи
29.02.2020 12:27
Глава ДепСМИ рассказала в правительстве о новшествах медиахолдинга «Экспресс»
27.02.2020 13:12
Долг МУП «Спецбюро» хотят погасить за счет увеличения уставного капитала
26.02.2020 17:35
В Пензе начался допрос свидетелей по делу впавшей в кому после родов девушки
26.02.2020 15:04
Масленица в Пензе. Полная программа мероприятий
25.02.2020 18:03
Как МУП «Спецбюро» дошло до ручки?
19.02.2020 16:15
Почему в Пензе близкое окружение губернатора поливают грязью?
17.02.2020 14:51
Как в январе изменились цены на бензин в Пензе? Мониторинг
17.02.2020 08:02

Loading…

×
Телеканал Экспресс