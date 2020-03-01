Валерий Лидин принял участие в заседании Антинаркотической комиссии в Пензе

Председатель Законодательного Собрания Валерий Лидин поучаствовал в заседании Антинаркотической комиссии, на которой губернатор Иван Белозерцев обсудил с участниками меры по борьбе с распространением наркотических средств в Пензенской области.

По данным пресс-службы пензенского парламента, обстановку в регионе определили как напряженную. Наиболее сложная наркоситуация - в Пензе, Кузнецке, Заречном, а также в Пензенском, Бессоновском и Никольском районах области.

Участники совещания ознакомились с результатами социологических исследований и мероприятий по выявлению наркозависимых среди молодежи. Профилактические медосмотры прошли 20 тыс. учащихся школ, колледжей и вузов. Среди них девять употребляют наркотики, 125 – медицинские препарарты, более тысячи человек употребляют алкоголь и более пяти тысяч - никотин.

Участники заседания утвердили комплекс мер, направленных на улучшение наркообстановки в регионе.