Кампанию против Терешковой развернули иноагенты - telegram-канал «Антипропаганда»

Свою версию авторы публикации строят на анализе СМИ, одновременно выдавших серию негативных публикаций.

Дискредитация первой женщины-космонавта, депутата Государственной Думы РФ началась после внесения Валентиной Терешковой поправки в Конституцию о праве действующего главы государства участвовать в следующих президентских выборах.

По мнению авторов публикации в telegram-канал «Антипропаганда», заказчиками и исполнителями интернет-травли выступают оппозиционные политики и СМИ, имеющие статус иноагентов или финансирование из-за рубежа.

«Из 26 новостных сообщений, критикующих деятельность Терешковой, 14 принадлежат подконтрольным USAGM СМИ-иностранным агентам, 8 сообщений опубликовал журнал «7×7», который связан с организацией «Мемориал». По одному сообщению сделали «Медуза», МБХ-Медиа, «Дождь» и «Новая газета».

Стоит вспомнить, что тему активно муссировали такие иконы оппозиции, как Алексей Навальный и Михаил Ходорковский, чье мнение очень трудно считать непредвзятым. Сама Валентина Терешкова ранее заявляла, что считает главной причиной обрушившегося на нее негатива то, что критиканы «не любят Россию».