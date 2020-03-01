Студенты пензенских колледжей будут учиться дистанционно

В правительстве Пензенской области 20 марта прошла конференция оперативного штаба при губернаторе Иване Белозерцеве по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Ее участники обсудили вопрос о том, как быть студентам колледжей, которые до сих пор учатся не дистанционно.

Губернатор сообщил, что рекомендаций от Минпросвещения РФ для перевода колледжей на дистанционное обучение не поступало. В общежитиях проводится работа, чтобы ограничить посещение студентами массовых мероприятий. Иван Белозерцев отметил, что с понедельника студентов колледжей переведут на дистанционное обучение.

Министр образования Пензенской области Александр Воронков отметил, что более 20 тыс. студентов обучаются в средне-специальных учебных заведениях.

«С 23 марта учащиеся переходят на дистанционное обучение. », - уточнил он.

Министр отметил, что более 1300 человек живут в общежитии и могут там остаться даже на время карантина.

Напомним, в регионе введен режим повышенной готовности в связи с профилактикой распространения COVID-19. Коронавирус подтвердился у жительницы Пензы.