Для пензенских школьников организуют дежурные классы

В Пензе на конференции оперативного штаба при губернаторе Иване Белозерцеве по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции 20 марта обсудили, как поступить работающим родителям младшеклассников, которым не с кем оставить детей.

Глава региона рассказал, что с понедельника будет организована работа дежурных групп в школах. В каждой из них будут находиться около десяти детей, где они смогут отдельно заниматься, пока их родители заняты работой.

Ранее в области был введен режим повышенной готовности для борьбы с коронавирусом. Студенты вузов перевели на дистанционное обучение. То же самое ждет с понедельника и учащихся колледжей. У одной пензячки подтвердили COVID-19.

