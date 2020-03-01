В Бессоновке старенькая иномарка «нырнула» в кювет

В селе Бессоновка Пензенской области днем 20 марта произошла авария. О случившемся в Сети рассказал очевидец.

Мужчина опубликовал фото с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он сообщил, что инцидент произошел примерно в 13:50 неподалеку от администрации.

Судя по снимку, иномарка слетела в кювет и опрокинулась. У нее помялась задняя часть, лопнуло стекло, повредились двери и оторвался бампер.

О наличии пострадавших ничего неизвестно. Официальной информации об аварии нет.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают пензенцам о скоростном режиме и дистанции. Кроме того, инспекторы настаивают на соблюдении правил дорожного движения. Также водителям стоит избегать необдуманных маневров, так как любое неверное движение может привести к трагедии.