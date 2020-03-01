Губернатор обсудит с министром культуры вопрос ускорения строительства цирка

Встреча пройдет на следующей неделе лично или в режиме видеоконференцсвязи.

«Сейчас там около 100 человек работает, считаю, что этого недостаточно. Еще нужно примерно человек 100-150», - сказал Иван Белозерцев.

Напомним, глава региона встречался с генеральным директором Росгосцирка Владимиром Шемякиным. Стороны обсудили вопросы, связанные с завершением строительства пензенского объекта. Планируется, что цирк сдадут к сентябрю 2021 года.

Изначально планировалось, что новое здание откроется к концу 2014-го, однако стройка затянулась, а в середине 2015 года и вовсе приостановилась, так как были выявлены грубые нарушения проекта, которые допустил прежний подрядчик.