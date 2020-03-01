В пензенском зоопарке павлины вышли из спячки

В пензенском зоопарке из своих зимних домиков стали выходить на прогулку одни из самых красивых птиц в мире – павлины.





В городском зоопарке начинают просыпаться животные, которые были в спячке всю зиму. Не так давно из нее вышел гималайский медведь Балу, а сегодня из своих зимних домов выбрались павлины.

«С приходом весны эти удивительные птицы издают громкие крики, устраивают брачные игры, надувают и распускают веером свои огромнейшие хвосты», - сообщили сотрудники в группе зоопарка в соцсети «ВКонтакте».



Павлины - род крупных птиц из подсемейства фазановых. Благодаря пышному, распускающемуся веером хвосту павлин известен как одна из самых красивых птиц.