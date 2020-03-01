Законна ли установка «пирамид позора» у домов должников «Горводоканала»?

В Пензе впервые опробовали новый метод борьбы со злостными неплательщиками за водоснабжение: напротив одного из частных домов на ул. Мереняшева установили так называемую «пирамиду должника». Журналисты медиахолдинга «Экспресс» стали свидетелями размещения конструкции весом в две тонны и решили выяснить, насколько это законно.

Установка «пирамиды позора» состоялась утром 20 марта. Был ли жилец дома, задолжавший «Горводоканалу» более 20 тысяч рублей, проинформирован о том, что скоро у его забора появится столь красноречивое напоминание о неоплаченных счетах, неизвестно. Услышав шум подъезжающей техники, он показался на пороге и вышел пообщаться с рабочими. Происходящим мужчина был, мягко говоря, не обрадован: поругавшись с участниками процесса и пригрозив им распилить конструкцию и сдать на металлолом, он сел в машину и уехал.

Как позже журналистам сообщил главный управляющий директор ресурсоснабжающей компании, экс-мэр Пензы Юрий Ильин, мера оказалась эффективной: долг был полностью погашен уже спустя два часа. Такой метод борьбы с неплательщиками для России не является новым: его впервые опробовали в 2018 году в Самаре.

«Опыт соседей показал, что мера оказалась действенной. За два года с помощью пирамид собрали более 10 млн рублей долга. И в нашем случае пирамида уже успела продемонстрировать свою эффективность. Сейчас мы организовываем технику, чтобы перенести на следующий адрес. Будем эту практику продолжать», - рассказал он.

По словам Юрия Ильина, пока в Пензе изготовили всего одну пирамиду, но их количество однозначно будут увеличивать. Причем планируется по опыту самарцев сделать и шумовую, и подвесную, и световую.

«У коллег есть и другие методики, которые можно взять на вооружение. Например, есть пирамида, которая подвешивается на кране у балкона должника, проживающего в многоквартирном доме. Есть шумовая пирамида, которая не нарушает требований КоАП: в нее встроен громкоговоритель, который работает с 6 утра до 11 вечера, повторяет слова про необходимость погасить долг. Есть световая пирамида, которая подсвечивается ночью. Варианты, как привлечь внимание к проблеме неплатежей того или иного соседа, есть, мы будем их использовать», - отметил директор «Горводоканала».

Он также сообщил о том, что себестоимость таких пирамид невысока, а их эффективность доказана, поэтому вандализм не так страшен. На вопрос о том, законен ли такой метод взыскания долгов, Юрий Ильин заверил журналистов, что размещение любой из перечисленных разновидностей пирамид – абсолютно легально.

«Закон это точно не нарушает, есть целые тома переписки с прокуратурой Самарской области. Федеральное законодательство у нас одно и то же, поэтому это все пройденный этап, абсолютно легально», - заверил он.

Этот вопрос корреспонденты медиахолдинга также задали в областной прокуратуре. Там ответили, что на пирамиде не указаны персональные данные, свидетельствующие о принадлежности конструкции «Горводоканалу», то есть нет прямых доказательств, что ее оставила ресурсоснабжающая компания. Кроме того, не было никаких обращений по данному факту, как и публикаций в СМИ, соответственно, нет повода для проведения прокурорской проверки. В мэрии ситуацию с «пирамидой позора» также не прокомментировали.

Журналисты узнали мнение о законности установки таких конструкций у депутата Гордумы, эксперта в сфере ЖКХ Людмилы Коломыцевой. По ее словам, вопрос вовсе не столь однозначен, как считает директор «Горводоканала».

«Если пирамида поставлена на муниципальной земле, что более вероятно, ведь частная собственность, как правило, огораживается забором по отмежеванному периметру, то в этом случае она может считаться выносной конструкцией, которые у нас в городе запрещены. Либо на эту пирамиду, которая стоит на муниципальной земле, нужно спрашивать разрешение в городской администрации. Брал ли «Горводоканал» такое разрешение, если земля действительно является муниципальной, - неизвестно.

Если же наш «Горводоканал» пойдет по пути Самары и начнет устанавливать пирамиды на уровне балконов многоквартирных домов, то я считаю, что это однозначное нарушение. Потому что любая наружная конструкция, вывешенная на фасаде дома или на том же балконе, должна согласовываться, как минимум, с управляющей компанией, как максимум – с жильцами дома путем проведения общего собрания. Иного, насколько мне известно, законом не предусмотрено. На какие акты «Горводоканал» ссылается, неясно. Но я точно знаю, что любое использование общедолевого имущества возможно только с согласия собственников», - подчеркнула Людмила Коломыцева.

Чтобы прояснить ситуацию, информагентство направило запросы в администрацию города и областную прокуратуру.