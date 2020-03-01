В Пензе обучают специалистов для исследования на коронавирус

В Пензе 20 марта на конференции оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции обсудили проверку местных жителей, которые не были за границей и не контактировали с такими людьми.

Вопрос губернатору Ивану Белозерцеву задали в соцсетях.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Пензенской области Михаил Перекусихин сообщил, что в Заречном и на базе центра специализированных видов медицинской помощи есть лаборатории для проверки. В последней сейчас готовятся к подобным исследованиям.

«Мы обучаем специалистов, которые могут сделать исследование. С понедельника [23 марта], думаю, пробные результаты будут выполнять. Лаборатория сейчас загружена от и до, потому что много людей приехали из-за рубежа. Любопытство любопытством, но я бы не рекомендовал людям просто так проверяться», - отметил он.

Иван Белозерцев подчеркнул, что если у людей есть симптомы заболевания, то им сделают тест.

«Но приоритет - тем, кто прибыл из за границы. Поначалу в России в лабораториях были ошибки [по определению коронавируса]. Сейчас провели большую работу по обучению специалистов, теперь таких ошибок нет», - уточнил губернатор.

Напомним, по данным на утро 20 марта, под наблюдением находятся 485 пензенцев. Проверили на коронавирус 1015 человек. Подтвердился диагноз у одной женщины. Она проходит лечение. О симптомах и методах профилактики заболевания можно узнать по телефону «горячей линии» (0+) управления Роспотребнадзора, она работает круглосуточно: 8-800-555-49-43. В регионе действует режим повышенной готовности из-за угрозы распространения COVID-19.