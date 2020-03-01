В пензенских школах проводят дезинфекцию

С 17 марта школьники области вышли на весенние каникулы. На это время отменены все массовые мероприятия, в том числе и работа пришкольных лагерей. Все перенесли на летне-осенний период.

«За это время должны быть проведены профилактические мероприятия, рекомендованные Роспотребнадзором, способствующие нераспространению вирусной инфекции. Идет уборка классов, помещений пищеблока и системы вентиляции образовательного учреждения с использованием дезинфицирующих средств, зарегистрированных в установленном порядке», - рассказали в пресс-службы регионального минобра.

Напомним, в регионе введен режим повышенной готовности для профилактики коронавируса. Студенты вузов переведены на дистанционное обучение, в колледжах перейдут на него с понедельника.