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21.03.2020г.

Губернатор ответил на вопросы пензенцев о коронавирусе

20.03.2020, 17:40

20 марта в правительстве Пензенской области губернатор Иван Белозерцев провел пресс-конференцию, на которой ответил на самые распространенные вопросы по поводу распространения коронавирусной инфекции.

Глава региона отметил, что вопрос – очень серьезный. В России и каждом регионе страны созданы оперативные штабы, на которых обсуждаются меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

«У нас есть один случай заражения. Пациентка находится в больнице в отдельном боксе, состояние ее здоровья улучшается. Перед тем, как обратиться в больницу, она проживала с супругом и сыном. У них - отрицательные результаты. Вирус на них не перешел. Еще неделю будем ждать и потом делать им повторные тесты», - рассказал губернатор.

Иван Белозерцев отметил, что проблеме уделяется большое внимание потому, что этот вирус – новый, требует изучения. В стране на данный момент зафиксировано 199 случаев заражения.

«Ежедневно УМВД передает списки тех, кто вернулся в страну и переместился в регион проживания. УВД обязано обеспечить нахождение в изоляции этих людей в течение 14 дней. После этого еще две недели за ними будет наблюдение. Управление Роспотребнадзора проведет проверку на наличие у них коронавируса. Всего 739 человек находились под наблюдением [в Пензенской области], сейчас - 485 человек. Эти люди находились дома [период самоизоляции], они здоровы. Всего обследовано 796 человек, выполнено 1015 исследований», - сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин.

Губернатор подчеркнул, что основная задача в настоящее время – не допустить распространения вируса.

«Мы работаем с группой риска, это те люди, которые выезжали за рубеж. Очень важны для нас ближайшие 10 суток. Ручаться за то, что все, кто приехал, находятся у себя дома, нельзя. Но мы проводим работу. Очень важно, чтобы люди сами были ответственны. Нельзя пренебрегать мерами безопасности», - сказал Иван Белозерцев.

В ходе встречи министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин сообщил, что в области есть 680 аппаратов искусственной вентиляции легких, из них пригодных для оказания тяжелой группе больных - около 200. Эти аппараты нужны, чтобы оказывать помощь больным на случай неблагоприятного исхода ситуации с коронавирусом. Иван Белозерцев отметил, что регион закупит их еще, даже если они не понадобятся.

На пресс-конференции представители СМИ задали вопросы губернатору и представителям министерств и ведомств, также были озвучены обращения пользователей соцсетей. Среди них – дистанционное обучение, кому делают тесты на коронавирусную инфекцию, обеспеченность масками и другие.

Мероприятие транслировалось в прямом эфире на странице Ивана Белозерцева в Instagram.

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18.03.2020 14:08
В суде объяснили постоянный перенос заседаний по делу Стрючкова
18.03.2020 12:48
Успех или провал: оценка сезона «Дизеля» спортивным журналистом
18.03.2020 08:04
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17.03.2020 19:33
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16.03.2020 21:10
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16.03.2020 18:12
Отказались от аборта. В Пензенской области сохранили жизнь более 300 малышам
13.03.2020 17:16
Ночной подвох. Пензенец рассказал о своем мужском увлечении
13.03.2020 12:34
Директор Нижнеломовского техникума прокомментировал обрушение части общежития
13.03.2020 10:57
Стало известно, как будут выглядеть арт-объекты в Пензе к 9 Мая
11.03.2020 17:31
Дмитриенко: Большинство россиян ассоциирует успехи страны с действующим президентом
11.03.2020 10:49
Ольга Семенеева стала главным редактором «Нашей Пензы»
11.03.2020 09:19
В Пензе мимозу продают за 999 рублей
06.03.2020 15:22
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06.03.2020 12:11
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06.03.2020 09:39
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01.03.2020 14:28
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01.03.2020 09:13
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