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21.03.2020г.

Компания из Казани заинтересовалась пензенской халяльной продукцией

21.03.2020, 09:07
Государственной поддержкой в 2020 году воспользовались больше 250 предпринимателей Пензенской области. Это при том, что в 2019-м за несколько первых месяцев поддержкой воспользовались всего 93 производства. На этот раз довольно много грантов ушли малым и средним предприятиям из Городищенского района.

Техническая революция в масштабах одного предприятия. На консервном производстве в Городищенском районе, наконец, переходят от ручного труда к автоматическому. Еще в 2019 году, только чтобы помыть банки, приходилось выделять четыре человека, то теперь эту работу и не только выполняет парогенератор: за 80 минут то, на что раньше требовалось восемь часов. Стоимость аппарата - 2 миллиона 300 тысяч рублей.

«Спасибо государству. Оно помогло нам приобрести его при помощи грантовой поддержки. Мы, несколько хозяйств, скооперировались, и нам выделили необходимые средства», - рассказал руководитель предприятия Зуфяр Дебердеев.

На грант закупили еще и целую линию производства с автоматическими дозаторами. Новое оборудование экономит не только рабочую силу, но и электроэнергию.

«Линия способна выпускать до десяти тысяч условных банок в смену. По сравнению со старой, это в четыре раза больше», - сказал технолог предприятия Равиль Пятаев.

Сейчас оборудование проходит этап наладки, но первые партии консервной продукции предприниматель рассчитывает выпустить совсем скоро. Конечная цель - увеличить производительность, уменьшить себестоимость и не потерять в качестве. Потенциальные покупатели уже есть - компания из Казани, которая занимается снабжением оборонного сектора, заинтересовалась халяльной продукцией из Пензенской области.

Как грамотно составить документы, чтобы получить грант, и может ли предприятие на него рассчитывать в принципе, пензенских предпринимателей готовы скоординировать в центре «Мой бизнес».

«На его базе работают Центр предпринимательства, который оказывает образовательную и маркетинговую поддержку, Центр экспорта, который помогает выводить продукцию за рубеж, Центр кластерного развития, который позволяет выстроить производственную кооперацию бизнеса с работающими производственными компаниями. Это единое окно, точка входа для получения всех услуг, всех способов поддержки, которые есть в регионе», - рассказал руководитель Фонда поддержки предпринимательства Пензенской области Сергей Матюкин.

Комплексная помощь малому и среднему предпринимательству от государства — это часть национального проекта в сфере экономики, который реализуется в нашей стране по инициативе президента Владимира Путина.

Подробнее о финансовых и нефинансовых видах помощи можно узнать и дистанционно - на сайте Фонда поддержки предпринимательства Пензенской области, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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18.03.2020 14:08
В суде объяснили постоянный перенос заседаний по делу Стрючкова
18.03.2020 12:48
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18.03.2020 08:04
Рыбаки сняли на прудах в Шемышейском районе массу мертвой рыбы
17.03.2020 19:33
Какие вопросы к мэрии остались у Алины Есебуа? Интервью с бизнесменом
16.03.2020 21:10
«Не нужно паники»: пензенцев призывают не скупать массово продукты в магазинах
16.03.2020 18:12
Отказались от аборта. В Пензенской области сохранили жизнь более 300 малышам
13.03.2020 17:16
Ночной подвох. Пензенец рассказал о своем мужском увлечении
13.03.2020 12:34
Директор Нижнеломовского техникума прокомментировал обрушение части общежития
13.03.2020 10:57
Стало известно, как будут выглядеть арт-объекты в Пензе к 9 Мая
11.03.2020 17:31
Дмитриенко: Большинство россиян ассоциирует успехи страны с действующим президентом
11.03.2020 10:49
Ольга Семенеева стала главным редактором «Нашей Пензы»
11.03.2020 09:19
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06.03.2020 15:22
Мастерские WorldSkills и мини-отель на колесах: беседа с пензенскими «Мастерами гостеприимства»
06.03.2020 12:11
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
06.03.2020 09:39
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04.03.2020 13:54
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01.03.2020 14:28
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01.03.2020 09:13
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27.02.2020 13:12
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19.02.2020 16:15
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