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21.03.2020г.

«Пирамида позора». В Пензе внедряют новый способ воздействия на должников

21.03.2020, 01:36
В Пензе появилась «пирамида позора». Это объемная металлическая конструкция с надписью «Здесь живет должник». Теперь она будет появляться там, где проживают злостные неплательщики. Такой способ борьбы с должниками взяла на вооружение одна из ресурсоснабжающих организаций. Такой способ выбивания долгов уже доказал свою эффективность в других регионах.

Возле одного из жилых домов на улице Мереняшева собралась техника и специалисты городских служб, однако никакой коммунальной аварии там не произошло. В частном секторе должны были установить новый для Пензы «арт-объект» - он уже ждет своего часа в кузове грузовика. Правда, его цель - не радовать глаз людей, а пробудить совесть конкретного неплательщика и заставить его погасить долг за воду.

Условное название конструкции – «пирамида позора». Объект - не уникальный. В России такие впервые появились в 2018 году в Самарской области, именно для борьбы с должниками по услугам водоснабжения и водоотведения. Мера оказалась действенной - за два года с самарских неплательщиков удалось собрать более десяти миллионов рублей. Пензенцы решили перенять положительный опыт коллег и сделали собственную пирамиду. Пока она - в единственном экземпляре.

«Мы будем продолжать такую практику. Более того, могу сказать, что у коллег есть и другие методики, которые можно взять на вооружение – когда пирамида подвешивается на кране у балкона должника, который проживает в многоквартирном доме, есть шумовой вариант, причем он не нарушает требований КоАПа, есть световая пирамида, которая выделяется ночью», - рассказал руководитель ресурсоснабжающей организации Юрий Ильин.

Для установки пензенской «пирамиды позора» выбрали дом, владелец которого задолжал за воду более 20 тысяч рублей. Сотрудники ресурсоснабжающей организации неоднократно с ним связывались и просили рассчитаться, обращались и в суд - все безрезультатно. А вот реакция на крайнюю меру последовала мгновенно - неплательщик тут же вышел на улицу, но насчет суммы долга решил поспорить.

Сдать на чермет, как сказал гражданин, этот объект не удастся. Во-первых, это чужое имущество, а значит, за посягательство на него правонарушитель будет наказан, во-вторых, она очень тяжелая.

Избавиться от такой конструкции, как говорится, голыми руками, у должника не получится - пирамида весит около двух тонн. Она сделана из металла, а внутри - песок. Единственный верный способ - расплатиться с долгами. Тогда коммунальщики обещают, что сразу увезут этот символ позора.

После недолгих раздумий должник попытался договориться с работниками. Даже зачем-то стал предлагать забрать его документы.

Уже через несколько минут мужчина переоделся, сел в машину и, забрав квитанции, поехал расплачиваться с долгами. По данным ресурсоснабжающей организации, через два часа после установки пирамиды житель дома по улице Мереняшева погасил задолженность.

Конструкция теперь будет перемещаться по всему городу. Кстати, о ноу-хау по выбиванию долгов известно и городской мэрии, и областной прокуратуре. Так что, возможно, они проведут проверку законности действий коммунальщиков. Хотя известно, что самарский суд встал на сторону ресурсоснабжающей организации и принял установку таких конструкций за меру реагирования на должников, а пензенская «пирамида позора» в ближайшее время пропишется по новому адресу.

Известно, что общая сумма задолженности пензенцев за водоснабжение и водоотведение - около 200 миллионов рублей, из которых 142 миллиона — это просроченные долги, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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18.03.2020 14:08
В суде объяснили постоянный перенос заседаний по делу Стрючкова
18.03.2020 12:48
Успех или провал: оценка сезона «Дизеля» спортивным журналистом
18.03.2020 08:04
Рыбаки сняли на прудах в Шемышейском районе массу мертвой рыбы
17.03.2020 19:33
Какие вопросы к мэрии остались у Алины Есебуа? Интервью с бизнесменом
16.03.2020 21:10
«Не нужно паники»: пензенцев призывают не скупать массово продукты в магазинах
16.03.2020 18:12
Отказались от аборта. В Пензенской области сохранили жизнь более 300 малышам
13.03.2020 17:16
Ночной подвох. Пензенец рассказал о своем мужском увлечении
13.03.2020 12:34
Директор Нижнеломовского техникума прокомментировал обрушение части общежития
13.03.2020 10:57
Стало известно, как будут выглядеть арт-объекты в Пензе к 9 Мая
11.03.2020 17:31
Дмитриенко: Большинство россиян ассоциирует успехи страны с действующим президентом
11.03.2020 10:49
Ольга Семенеева стала главным редактором «Нашей Пензы»
11.03.2020 09:19
В Пензе мимозу продают за 999 рублей
06.03.2020 15:22
Мастерские WorldSkills и мини-отель на колесах: беседа с пензенскими «Мастерами гостеприимства»
06.03.2020 12:11
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
06.03.2020 09:39
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01.03.2020 14:28
Елка со свежей рыбой. В зоопарке Пензы отметили Международный день белого мишки
01.03.2020 09:13
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