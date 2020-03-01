Строительство школы в Арбеково идет в соответствии с графиком

В экоквартале пензенского микрорайона Арбеково в строящейся школе на 1100 мест завершается возведение конструкций здания, продолжается обустройство инженерных коммуникаций. Объект должны сдать к началу учебного года. Сейчас там трудятся больше 300 специалистов. Это каменщики, крановщики, бетонщики, штукатуры и отделочники. Заказчик и подрядчики уверяют: стройка укладывается в отведенные сроки.

Начатый прошлой осенью объект практически обрел свою форму. Возведение монолитного каркаса почти завершено. Параллельно ведутся отделочные работы, заливается стяжка пола, проводятся внутренние инженерные коммуникации.

«Процесс контролируют сотрудники МКУ «Управление капитального строительства Пензы». На площадке ежедневно проводятся совещания. Работы ведутся согласно производственному графику», - рассказал заместитель начальника управления капитального строительства Пензы Артур Абдусаламов.

«Прежде всего, она разгрузит школу №74. Благодаря этим двум образовательным учреждениям мы практическим снимем вопрос второй смены в дальнем Арбеково», - сказала заместитель начальника отдела управления образования Пензы Татьяна Лиханова.

Новый корпус не получит статуса юридического лица, а станет филиалом школы №74. Благодаря этому объекту и уже открытой недавно открытому на 800 мест образовательному учреждению №78, потребности населения в школах в Запрудном будут закрыты на несколько лет. После этого должны решиться вопросы со строительством школы в микрорайонах Заря и ГПЗ-24, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.