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21.03.2020г.

Строительство школы в Арбеково идет в соответствии с графиком

20.03.2020, 22:35
В экоквартале пензенского микрорайона Арбеково в строящейся школе на 1100 мест завершается возведение конструкций здания, продолжается обустройство инженерных коммуникаций. Объект должны сдать к началу учебного года. Сейчас там трудятся больше 300 специалистов. Это каменщики, крановщики, бетонщики, штукатуры и отделочники. Заказчик и подрядчики уверяют: стройка укладывается в отведенные сроки.

Начатый прошлой осенью объект практически обрел свою форму. Возведение монолитного каркаса почти завершено. Параллельно ведутся отделочные работы, заливается стяжка пола, проводятся внутренние инженерные коммуникации.

«Процесс контролируют сотрудники МКУ «Управление капитального строительства Пензы». На площадке ежедневно проводятся совещания. Работы ведутся согласно производственному графику», - рассказал заместитель начальника управления капитального строительства Пензы Артур Абдусаламов.

«Прежде всего, она разгрузит школу №74. Благодаря этим двум образовательным учреждениям мы практическим снимем вопрос второй смены в дальнем Арбеково», - сказала заместитель начальника отдела управления образования Пензы Татьяна Лиханова.

Новый корпус не получит статуса юридического лица, а станет филиалом школы №74. Благодаря этому объекту и уже открытой недавно открытому на 800 мест образовательному учреждению №78, потребности населения в школах в Запрудном будут закрыты на несколько лет. После этого должны решиться вопросы со строительством школы в микрорайонах Заря и ГПЗ-24, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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В соцсетях просят спасти с бойни пензенских лошадей
18.03.2020 14:08
В суде объяснили постоянный перенос заседаний по делу Стрючкова
18.03.2020 12:48
Успех или провал: оценка сезона «Дизеля» спортивным журналистом
18.03.2020 08:04
Рыбаки сняли на прудах в Шемышейском районе массу мертвой рыбы
17.03.2020 19:33
Какие вопросы к мэрии остались у Алины Есебуа? Интервью с бизнесменом
16.03.2020 21:10
«Не нужно паники»: пензенцев призывают не скупать массово продукты в магазинах
16.03.2020 18:12
Отказались от аборта. В Пензенской области сохранили жизнь более 300 малышам
13.03.2020 17:16
Ночной подвох. Пензенец рассказал о своем мужском увлечении
13.03.2020 12:34
Директор Нижнеломовского техникума прокомментировал обрушение части общежития
13.03.2020 10:57
Стало известно, как будут выглядеть арт-объекты в Пензе к 9 Мая
11.03.2020 17:31
Дмитриенко: Большинство россиян ассоциирует успехи страны с действующим президентом
11.03.2020 10:49
Ольга Семенеева стала главным редактором «Нашей Пензы»
11.03.2020 09:19
В Пензе мимозу продают за 999 рублей
06.03.2020 15:22
Мастерские WorldSkills и мини-отель на колесах: беседа с пензенскими «Мастерами гостеприимства»
06.03.2020 12:11
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
06.03.2020 09:39
Что думают об обращении «господин» в мичуринской школе? Журналисты выехали на место
04.03.2020 13:54
Пензенский атаман высказался о применении слова «господин» к учителю
04.03.2020 11:12
Избавиться от старых вещей и найти новых друзей: в Пензе прошла вторая своп-вечеринка
01.03.2020 14:28
Елка со свежей рыбой. В зоопарке Пензы отметили Международный день белого мишки
01.03.2020 09:13
Представитель КПРФ сорвал рабочее совещание в администрации – Сергей Козин
29.02.2020 15:51
Стало известно о появлении второго авиарейса из Пензы в Сочи
29.02.2020 12:27
Глава ДепСМИ рассказала в правительстве о новшествах медиахолдинга «Экспресс»
27.02.2020 13:12
Долг МУП «Спецбюро» хотят погасить за счет увеличения уставного капитала
26.02.2020 17:35
В Пензе начался допрос свидетелей по делу впавшей в кому после родов девушки
26.02.2020 15:04
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25.02.2020 18:03
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19.02.2020 16:15
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17.02.2020 14:51
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17.02.2020 08:02

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