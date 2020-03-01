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21.03.2020г.

В пензенские аптеки в течение пары недель поступят маски

20.03.2020, 21:32
Губернатор Иван Белозерцев поручил наладить в Пензе производство марлевых масок. Пока одна из крупных фармацевтических компаний наращивает обороты, на помощь пришло швейное предприятие, у которого есть опыт по пошиву таких изделий.

Из 30 работников швейного предприятия семь человек выполняют особый заказ - шьют марлевые маски. Скоро этим же займутся еще четыре сотрудника. Задача - в ближайшие пару недель дать области 40 тысяч изделий.

Чтобы удовлетворить спрос населения, губернатор поручил наладить в Пензе собственное производство масок. Сейчас разрешение на это получила и уже приступила к выполнению поручения одна из известных фармацевтических компаний региона, но там производственные мощности малы, поэтому на помощь пришло швейное предприятие, которое в 2009-м выполнило заказ на 150 тысяч масок.

«Потом мы этим не занимались, потому что они копеечные и нерентабельные. В большинстве своем – это ручная работа, это не очень интересно с точки зрения бизнеса, а сейчас, когда просят помощи, экономические соображения уходят на второй план», - сказала директор швейного предприятия Ирина Букина.

«Была задача – организовать данное производство. Бизнесмены установили цену, заключили договор, который устраивает обе стороны и приступили к реализации проекта», - рассказал министр промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области Михаил Торгашин.

Пока в цехе готовят партию в 40 тысяч масок. На рынок продукцию будут отдавать частями, в конце каждого рабочего дня. Также из Москвы ожидается 70 тысяч изделий. Если спрос в ближайшее время не упадет, производство средств защиты продолжится, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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В соцсетях просят спасти с бойни пензенских лошадей
18.03.2020 14:08
В суде объяснили постоянный перенос заседаний по делу Стрючкова
18.03.2020 12:48
Успех или провал: оценка сезона «Дизеля» спортивным журналистом
18.03.2020 08:04
Рыбаки сняли на прудах в Шемышейском районе массу мертвой рыбы
17.03.2020 19:33
Какие вопросы к мэрии остались у Алины Есебуа? Интервью с бизнесменом
16.03.2020 21:10
«Не нужно паники»: пензенцев призывают не скупать массово продукты в магазинах
16.03.2020 18:12
Отказались от аборта. В Пензенской области сохранили жизнь более 300 малышам
13.03.2020 17:16
Ночной подвох. Пензенец рассказал о своем мужском увлечении
13.03.2020 12:34
Директор Нижнеломовского техникума прокомментировал обрушение части общежития
13.03.2020 10:57
Стало известно, как будут выглядеть арт-объекты в Пензе к 9 Мая
11.03.2020 17:31
Дмитриенко: Большинство россиян ассоциирует успехи страны с действующим президентом
11.03.2020 10:49
Ольга Семенеева стала главным редактором «Нашей Пензы»
11.03.2020 09:19
В Пензе мимозу продают за 999 рублей
06.03.2020 15:22
Мастерские WorldSkills и мини-отель на колесах: беседа с пензенскими «Мастерами гостеприимства»
06.03.2020 12:11
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
06.03.2020 09:39
Что думают об обращении «господин» в мичуринской школе? Журналисты выехали на место
04.03.2020 13:54
Пензенский атаман высказался о применении слова «господин» к учителю
04.03.2020 11:12
Избавиться от старых вещей и найти новых друзей: в Пензе прошла вторая своп-вечеринка
01.03.2020 14:28
Елка со свежей рыбой. В зоопарке Пензы отметили Международный день белого мишки
01.03.2020 09:13
Представитель КПРФ сорвал рабочее совещание в администрации – Сергей Козин
29.02.2020 15:51
Стало известно о появлении второго авиарейса из Пензы в Сочи
29.02.2020 12:27
Глава ДепСМИ рассказала в правительстве о новшествах медиахолдинга «Экспресс»
27.02.2020 13:12
Долг МУП «Спецбюро» хотят погасить за счет увеличения уставного капитала
26.02.2020 17:35
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26.02.2020 15:04
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25.02.2020 18:03
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19.02.2020 16:15
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17.02.2020 14:51
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17.02.2020 08:02

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