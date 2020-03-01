В пензенские аптеки в течение пары недель поступят маски

Губернатор Иван Белозерцев поручил наладить в Пензе производство марлевых масок. Пока одна из крупных фармацевтических компаний наращивает обороты, на помощь пришло швейное предприятие, у которого есть опыт по пошиву таких изделий.

Из 30 работников швейного предприятия семь человек выполняют особый заказ - шьют марлевые маски. Скоро этим же займутся еще четыре сотрудника. Задача - в ближайшие пару недель дать области 40 тысяч изделий.

Чтобы удовлетворить спрос населения, губернатор поручил наладить в Пензе собственное производство масок. Сейчас разрешение на это получила и уже приступила к выполнению поручения одна из известных фармацевтических компаний региона, но там производственные мощности малы, поэтому на помощь пришло швейное предприятие, которое в 2009-м выполнило заказ на 150 тысяч масок.

«Потом мы этим не занимались, потому что они копеечные и нерентабельные. В большинстве своем – это ручная работа, это не очень интересно с точки зрения бизнеса, а сейчас, когда просят помощи, экономические соображения уходят на второй план», - сказала директор швейного предприятия Ирина Букина.

«Была задача – организовать данное производство. Бизнесмены установили цену, заключили договор, который устраивает обе стороны и приступили к реализации проекта», - рассказал министр промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области Михаил Торгашин.

Пока в цехе готовят партию в 40 тысяч масок. На рынок продукцию будут отдавать частями, в конце каждого рабочего дня. Также из Москвы ожидается 70 тысяч изделий. Если спрос в ближайшее время не упадет, производство средств защиты продолжится, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.